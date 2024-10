Israël appelle les habitants du sud du Liban à ne pas rentrer, un cinquième casque bleu blessé

En ce jour de Yom Kippour, le plus sacré du judaïsme, Israël a appelé les habitants du sud du Liban à ne pas revenir chez eux après un tir de missile du Hezbollah sur le nord d'Israël.

Alors qu'Israël célèbre le Yom Kippour , jour le plus sacré du judaïsme, ses troupes combattent le Hezbollah au Liban et le Hamas à Gaza, le Premier ministre Benjamin Netanyahu jurant de poursuivre ce combat contre ces groupes islamistes alliés de l'Iran, "jusqu'à la victoire".

Yom Kippour

L'armée a également averti les personnels de santé de la zone de rester à distance des ambulances qui sont selon elle utilisées par le Hezbollah pour "transporter des terroristes et des armes".

Quelques heures plus tôt, le Hezbollah a annoncé avoir tiré des missiles sur une base militaire au sud de Haïfa , dans le nord d'Israël, frontalier du sud du Liban.

Ces violences ont lieu alors que depuis vendredi soir et jusqu'à samedi soir, Israël célèbre Yom Kippour, jour du "grand pardon" durant lequel le pays s'arrête: les frontières, les aéroports et la plupart des commerces sont fermés et les transports publics ne roulent pas.