Raid meurtrier de colons en Cisjordanie, le président israélien condamne

Que s'est-il passé à Jit, entre Naplouse et Qalqilya, en Cisjordanie? "Des colons armés ont attaqué le village de Jit, incendiant plusieurs véhicules", a rapporté jeudi soir l'agence officielle palestinienne, Wafa.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montraient des véhicules et des maisons en feu après les attaques.

Condamnations fermes en Israël

Le président israélien Isaac Herzog lui-même a "condamné fermement" cette opération, et qualifié ces violences de "pogrom".

"Il s'agit d'une minorité extrémiste qui porte préjudice à la population des colons respectueux des lois, à la colonisation dans son ensemble, et à [la réputation] d'Israël dans le monde, pendant une période particulièrement sensible et difficile", a écrit Isaac Herzog sur X. "Je condamne fermement le pogrom de ce soir en Samarie", a-t-il précisé, en utilisant le nom de la province biblique correspondant au nord de la Cisjordanie.