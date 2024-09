Michal Kosinski: "Le degré de manipulation de l’IA atteindra des niveaux inimaginables"

À l’ère de l’intelligence artificielle, nos visages n’ont plus de secrets. Ils parlent et dévoilent nos opinions politiques comme nos orientations sexuelles. Les résultats d’une recherche menée sur un échantillon d’environ 600 personnes par Michal Kosinski, professeur agrégé enseignant le comportement organisationnel à l’Université de Stanford, ne laissent aucun doute: nos traits et expressions, analysés par des algorithmes de reconnaissance faciale, exposent notre intimité. Un constat qui pousse ce psychologue polonais à alerter sur les défis et les dangers d’une utilisation incontrôlée des technologies de surveillance biométrique.