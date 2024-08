Edito | La trêve olympique a aussi un accent belge

Stades pleins, exploits de sportifs tricolores, météo clémente, atmosphère conviviale dans et autour des enceintes sportives… Une douce euphorie règne sur la France qui, le temps d'une quinzaine, semble avoir mis toutes ses tensions sous le tapis. C'est le fameux cliché de la trêve olympique , qui veut que durant les Jeux, on ne s'écharpe pas à tout vent.

La réalité d'un monde sous tension est bien entendu fort différente. Il n'empêche, cet état d'esprit positif semble aussi toucher la Belgique . Bien sûr, les négociateurs des gouvernements encore à former observent une courte pause estivale, mais les exploits déjà réalisés par le nouveau cannibale Remco Evenepoel et les médailles tant espérées d'ici à la fin des Jeux - essentiellement côté féminin (les Cats en basket, les Panthers en hockey, sans oublier l'icône Nafi Thiam en heptathlon) - génèrent une atmosphère positive en cet été qui démarre enfin.

Un petit tour à la Belgium House peut en témoigner. Dans les Salons Hoche à Paris - un espace de 2.000 m² à deux pas du parc Monceau -, une foule bon enfant se presse pour applaudir aux exploits de nos stars. La Belgium House, c'est un condensé de belgitude: on y parle fort, on y écluse des chopes et on y avale goulument un sachet de frites, qui en discutant le coup, qui en zyeutant les écrans géants qui diffusent les compétitions.