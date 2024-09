I-care, les holdings, la crise politique à Bruxelles: les incontournables du week-end

Nike dans le collimateur

Nos services des douanes et accises et l'inspection spéciale des impôts (ISI) réclament à trois sociétés du groupe Nike un montant total de 1,5 milliard d'euros.

Aéroport de Charleroi

Alors que l'aéroport de Charleroi est à l'arrêt depuis jeudi, syndicats et direction se sont mis d'accord vendredi soir sur un calendrier des négociations . Le personnel a décidé la reprise du travail dès ce samedi.

Pourquoi l'industrie belge et européenne tire-t-elle la langue? Le rapport Draghi sur la compétitivité de l'Europe est-il une solution? Faut-il revoir nos objectifs climatiques à la baisse? Thomas Pellerin-Carlin, député européen et expert de ces questions, nous livre son analyse. "Quand vous êtes un industriel en Europe, vous êtes à la merci d’un virage à 180° d’un gouvernement" , estime-t-il.

Le CEO de Delhaize sort du bois

Un autre conflit social marquant des derniers mois, c'est bien sûr Delhaize. Dix-huit mois après l'annonce de la filialisation des 128 Delhaize intégrés, Xavier Piesvaux, le CEO de l'enseigne, sort du bois pour la première fois. Et défend bec et ongles sa stratégie, "la seule possible".