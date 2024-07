Jeux olympiques, Francorchamps, surexploitation de l'eau, Jean-Benoît Dunckel: les incontournables du week-end

Forcément, les Jeux olympiques sont à l'honneur, même si l'on vous invite sur des chemins de traverse, au fil de l'Histoire. Saviez-vous qu'entre 1912 et 1948, des concours artistiques doublaient les compétitions sportives? On a également suivi les premiers pas d'Anne-Catherine Dalcq, agricultrice et nouvelle ministre wallonne de l'Agriculture, à Libramont. Bonne lecture!

Quoi qu'il en soit, la compétition sportive est lancée. L'occasion de s'interroger sur les succès remportés par la Belgique. Records ou médailles: sommes-nous une "grande" nation olympique? Et puisqu'il s'agit de la Belgique, où le fédéralisme n'est jamais loin: depuis Barcelone en 1992, les sportifs flamands ont systématiquement rapporté plus de médailles que les athlètes francophones. Plusieurs facteurs expliquent cet état de fait.

Vue en plein écran Jesse Owens, aux Jeux olympiques de Berlin de 1936. ©Universal Archive/Universal Images Group

Jeux olympiques toujours, mais avec un brin de recul. Qui dit Jeux, dit "trêve", selon la coutume. Utopie ou réalité? Depuis leur origine en 776 av. J.-C., les Jeux olympiques ont toujours été intimement liés à la politique, servant de miroir aux enjeux et valeurs des sociétés à travers les âges. Petit retour historique pour comprendre ce qui va se jouer à Paris. Et saviez-vous qu'entre 1912 et 1948, des concours artistiques doublaient les compétitions sportives? Au plus près du credo "un esprit sain dans un corps sain".

Quel avenir, après 2025?

Tant qu'on vous tient, et une fois n'est pas coutume, restons dans le sport. Ce week-end, le circuit de Spa-Francorchamps accueille la manche belge du championnat du monde de Formule 1. Un moment attendu par tous les amateurs de sport automobile en Belgique et ailleurs. L’édition 2025 est déjà assurée, mais qu’en sera-t-il après?

Vue en plein écran Le Grand Prix de Francorchamps, en 2023. ©EPA-EFE

Après le sport, place à la politique – ces deux-là ne sont jamais bien éloignés. Elle n'est pas coutumière des grandes sorties, mais cette fois, Theodora Gentzis, la présidente du comité de direction du SPF Affaires étrangères, sort de sa réserve. Avertissement en bouche: les Affaires étrangères ont atteint leurs limites; il n'y a plus d'économies possibles. "Si l'on réduit les moyens de la diplomatie belge, cela impactera la sécurité du pays."

Vue en plein écran Yvan Verougstraete. ©Kristof Vadino

Politique encore, avec Yvan Verougstraete cette fois. L'élu des Engagés a vécu son baptême du feu, en participant, mi-juillet, à la première session du Parlement européen à Strasbourg. Au menu: la réélection de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Pour l'ancien homme d'affaires, propulsé dans la plus grande assemblée démocratique du monde, une nouvelle vie commence. Mais, au fond, pourquoi s'arrêterait-il en si bon chemin, alors que des exécutifs se forment au niveau européen et fédéral? "Un poste de commissaire européen, ça ne se refuse pas."

Risque de surexploitation

Politique, la question de l'eau l'est également. Professeur en sciences de gestion à l’Université Paris Panthéon-Assas, Simon Porcher publie un ouvrage dans lequel il tente de faire un état des lieux de la problématique. Il montre notamment qu'"un peu partout dans le monde, le risque de surexploitation des réserves en eau est réel, créant des pénuries de plus en plus fréquentes". Raison pour laquelle il estime que l’eau devrait être au sommet de l’agenda politique. Pour lui, il y a des actions à mener d’urgence, car la modification du cycle de l’eau, rattachée au réchauffement climatique, pourrait entraîner des conséquences catastrophiques. "À l’avenir, nous allons être contraints de rationner de plus en plus l’eau."

Politique, l'agriculture l'est plus que jamais, la montée des tracteurs sur Bruxelles et la grogne récente de la profession l'ont illustré à merveille. Raison pour laquelle nous avons suivi, ce vendredi, les pas d'Anne-Catherine Dalcq. À la Foire de Libramont, la nouvelle ministre wallonne de l'Agriculture évolue dans son élément. Mais il faudra plus qu'une agricultrice au gouvernement pour conquérir le secteur.

Vue en plein écran L'agricultrice est devenue ministre. ©Photo News

Place à la culture, à présent. Ancien rédacteur en chef de Métal Hurlant, scénariste et auteur BD, créateur des Enfants du rock, grand défenseur de la pop culture, le septuagénaire Jean-Pierre Dionnet publie ses mémoires… qui sont aussi celles de la culture populaire française. "La pop culture a désormais le poids de ce qu’on appelait la culture officielle."

Vue en plein écran Jean-Benoît Dunckel. ©Pascale Arnaud

Cofondateur du duo Air avec Nicolas Godin, Jean-Benoît Dunckel est actuellement sur tous les fronts. Avec Air justement, il a fait un tabac au Gent Jazz Festival, deux soirs tête d’affiche, les 18 et 19 juillet. En plus de la musique, il doit avoir le don d’ubiquité, car, du 16 au 18 juillet, était donnée, dans la nef du Panthéon à Paris, la représentation du ballet «Möbius Morphosis», de Rachid Ouramdane, dont JB a réalisé la musique. "Une espèce d’élan vers le ciel m’a inspiré."

