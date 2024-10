Élections, Yaka!, Bourse de Bruxelles: les incontournables du week-end

On vous dit tout sur les élections communales et provinciales de ce dimanche. Mais aussi sur Yaka!, l'événement de L'Echo pour booster l’esprit d’entreprendre, ou encore sur les pépites à dénicher à la Bourse de Bruxelles. Bonne lecture!

Retrouvez aussi notre outil multimédia interactif pour tout savoir sur les élections dans votre commune . Outre les enjeux politiques, vous y retrouverez les données les plus importantes (prix de l’immobilier, taux de chômage, taxes, revenus...) pour connaître votre localité et pouvoir la comparer aux autres. De nombreux podcasts sont aussi à votre disposition! Enfin, notre dossier spécial sur les élections communales rassemble les dernières actualités, mais aussi nos analyses, interviews ou encore des reportages sur ce scrutin.

Yaka!

Durbuy a vibré au rythme de l'ambition ces jeudi et vendredi pour la troisième édition de Yaka!, ce programme lancé par L'Echo pour booster l'esprit d'entreprendre. Lieu d'inspiration et de networking par excellence, Yaka! est aussi devenu un événement qui peut être bien utile pour les entrepreneurs. Entre recrutement et partenariats clés, les deux jours à Durbuy peuvent être décisifs.