Quand le PTB dit qu'il veut gouverner, peut-on y croire?...

Alors que les exécutifs aux niveaux fédéral et régional n'étaient pas présentés comme des objectifs pour le PTB, le président Raoul Hedebouw et les autres fers de lance du parti disent désormais autre chose.

Le PTB se dit prêt à intégrer des gouvernements après les élections. Info ou intox? Analyse d'une séquence qui a vu le PTB profiter d'une communication hasardeuse du PS.

Oui, on veut y aller. Depuis quelques jours, le PTB clame son désir de gouverner. Raoul Hedebouw, le président des marxistes, disait en début de semaine sur La Première (RTBF) que le score de son parti pourrait permettre de "rentrer dans un gouvernement". "Je tends la main aux partis traditionnels. Pas au MR parce qu'avec Georges-Louis Bouchez ça ne va pas le faire, mais plutôt avec Vooruit, Groen, le PS et Ecolo", précisait-il.

Ce n'était pourtant pas ce qu'on avait compris. Le Fédéral et les exécutifs régionaux n'étaient pas présentés comme des objectifs pour le PTB. Assiste-t-on à un réel changement de résolution en fin de campagne? Ou juste à une communication opportuniste?

Personne n'envisageait donc l'arrivée des communistes dans un exécutif autre que local.

Non sur le fond, mais...

"Selon la stratégie qu'il a définie en congrès fin 2021, le PTB n'est pas dans une séquence où il compte participer à un gouvernement fédéral ou régional", cadre immédiatement Pascal Delwit, politologue à l'ULB. "Par contre, ce parti est favorable à l'idée d'étendre le nombre de communes où il pourrait gouverner."

Actuellement, le PTB est aux commandes à Zelzate, avec Vooruit, et à Borgerhout, avec ce même parti et Groen. Pour étendre sa présence sur base des résultats du scrutin d'octobre, il met deux conditions: un rapport de force équilibré entre ses partenaires et lui, et que ce soit dans le cadre d'une présence nécessaire à la majorité.

Personne n'envisageait donc l'arrivée des communistes dans un exécutif autre que local. Mais la communication dit désormais autre chose.

Position difficile

Pascal Delwit retrace le déroulé expliquant cet apparent revirement. "Compte tenu de la fragmentation politico-électorale du pays, de l'existence de sondages qui ont montré une progression du PTB en Flandre et en Wallonie, il devient difficile d'assumer une position disant qu'on n'ira jamais au gouvernement. Cela renvoie à une partie de l'électorat, particulièrement celui qui hésite entre le PS et le PTB, l'image qu'on va bloquer le poids de gauche."

"Le PS a contredit ce qu'il affirmait. Et le PTB est sur du velours depuis trois semaines!" Pascal Delwit Politologue (ULB)

À cela s'ajoutent les campagnes du PS conspuant la décision du PTB de rester dans l'opposition. Et les appels de la FGTB pour que le parti de Raoul Hedebouw se mouille.

Le PTB se devait de réagir. Il l'a fait, en mettant son rôle et ses succès en exergue. Et aussi en se disant prêt à gouvernement, moyennant une série de points de rupture.

Confusion au PS

"Ces deux derniers mois, il y a eu une séquence très brève où tout s'est brouillé", relève Pascal Delwit. D'abord, Paul Magnette a traité de couillons les Ptbistes, considérant que voter pour eux était un vote perdu. Ensuite, le décret Paysage modifié a été voté par une majorité alternative PS, Ecolo et PTB. "Là, on a montré que le PTB était utile, indispensable. Le PS a contredit ce qu'il affirmait. Et le PTB est sur du velours depuis trois semaines!", constate Pascal Delwit.

"Et comme Paul Magnette avait de lui-même fermé la porte au PTB, celui-ci n'avait plus qu'à dire: nous, on est prêts, mais vous refusez. La rhétorique est simple. Le PTB a donc habilement retourné la situation à son avantage, compte tenu de la communication chahutée du PS", résume le politologue de l'ULB.

Et c'est ainsi que le PS a ramené à l'avant-plan l'intérêt de voter pour le PTB... Les socialistes devront-ils s'en mordre les doigts? À voir au soir du 9 juin.

Après le 9 juin

"Le PTB fixe des demandes surdimensionnées par rapport à son poids électoral." Pascal Delwit Politologue (ULB)

La stratégie du PTB de ne pas intégrer un exécutif, fédéral ou régional, devrait néanmoins se confirmer. Qu'est-ce qui pourrait faire changer d'avis les marxistes?

La distribution des sièges sera décisive. "Dans un contexte donné, on ne sait jamais! Les résultats pourraient nous surprendre, avec un impact inattendu sur la formation d'une coalition régionale. Les différents acteurs devront peut-être s'adapter. Mais si l'on obtient un résultat assez convenu, pas trop éloigné des sondages, non, le PTB ne gouvernera pas!"

La volonté du PTB de ne pas participer à ces niveaux de pouvoir se marque, outre dans les décisions du congrès de 2021, dans ses revendications. "Ses exigences sont faites pour ne pas monter dans un gouvernement", remarque Pascal Delwit."Il s'agit de points de rupture que ne pourrait présenter qu'un parti ayant une majorité en sièges. Le PTB fixe des demandes surdimensionnées par rapport à son poids électoral."