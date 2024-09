Formation du gouvernement fédéral: l'Arizona neutralise le Parlement

Un accord entre les cinq partis négociant la coalition gouvernementale au Fédéral est intervenu pour éviter toute initiative embarrassante ou pesant sur le budget.

Interrogée en radio par la Première ce lundi matin, Sophie Rohonyi, présidente de DéFi, semblait encore croire que le Parlement pourrait profiter des affaires courantes pour faire progresser la révision de la loi sur l'avortement. Il s'agit, pour rappel, d'assouplir le dispositif, notamment en autorisant une interruption de grossesse jusqu'à 18 semaines contre 12 aujourd'hui.

Il n'en sera rien, selon la méthode proposée par le formateur Bart De Wever aux cinq partis occupés à construire la coalition Arizona. Après plusieurs jours de discussions, N-VA, CD&V, Vooruit, MR et Les Engagés se sont en effet mis d'accord pour neutraliser le Parlement. Celui-ci doit reprendre ses activités le 15 septembre.

Si déposer un texte (sans pour autant voter sa mise à l'agenda de la Chambre) sera encore possible pour les 81 députés sur 150 que comptent les cinq partis, il ne sera plus question de prendre la moindre initiative ou de soutenir le moindre texte qui mette l'un d'entre eux en difficulté. À moins bien sûr d'un consensus entre les partenaires putatifs. On rappelle que, dès 2019, le CD&V avait conditionné sa participation au pouvoir au statu quo en matière d'avortement.

En coulisses, on confirme tous azimuts qu'il n'est plus question non plus d'aboutir avant les élections communales du 13 octobre.

Éviter le dérapage budgétaire

L'accord intervenu au sein de l'Arizona comprend également l'évitement de toute initiative parlementaire qui pourrait avoir un impact budgétaire. La Chambre est donc cornaquée le temps que l'Arizona s'entende sur le programme et la composition du prochain gouvernement.

Ce qui n'est pas pour tout de suite. En coulisse, on confirme tous azimuts qu'il n'est plus question non plus d'aboutir avant les élections communales du 13 octobre. En témoigne l'agenda des travaux discuté la semaine dernière entre les cinq présidents de partis.

L'omnibus Arizona, comme l'a lui-même appelé Bart De Wever, a redémarré cette semaine par des groupes de travail thématiques. Il est, par exemple, question de pauvreté, de sécurité, de mobilité et d'institutionnel. Mais pas de réunions plénières entre les directions des cinq partis. Il en sera ainsi jusqu'au 20 septembre où Bart De Wever, Georges-Louis Bouchez, Sammy Mahdi, Conner Rousseau et Maxime Prévot, les présidents de partis, ont prévu de se rencontrer avant une nouvelle série de groupes de travail. Juste avant le rapport au Roi prévu le 23.

Bart De Wever ne s'attend pas à un atterrissage avant novembre

Les réformes structurelles en fiscalité, marché du travail et pensions qui avaient été couchées dans une "super note" par Bart De Wever avant qu'il ne rende son premier tablier de formateur au Roi, ne sont à ce stade abordées qu'au niveau des conseillers. De premières réunions entre politiques sont envisagées à partir du 16 septembre.

Mais vu les débats intenses provoqués par la sortie dans la presse de certaines mesures peu populaires envisagées, le formateur et ses partenaires de négociation devraient s'être entendus pour enjamber le scrutin communal du 13 octobre, synonyme de tensions politiques comme d'intense activité sur le terrain local pour les présidents de partis.

Piano va donc sano pour l'Arizona, même si ce rythme interroge en termes de responsabilité de la Belgique au sein de l'Union européenne. Le 20 septembre, le gouvernement est tenu d'envoyer à la Commission et un budget 2025 et une trajectoire pluriannuelle de réduction du déficit. Ce timing n'est plus envisagé par l'Arizona qui a délesté le gouvernement De Croo de ses prérogatives budgétaires.

Alexia Bertrand (Open VLD), secrétaire d'État au Budget, vient d'envoyer un courrier à Bart De Wever lui demandant quel délai il souhaitait que le gouvernement en affaires courantes demande à la Commission européenne. Un premier report jusqu'au 15 octobre est possible, mais Bart De Wever a indiqué ce week-end qu'il ne s'attendait pas à un atterrissage avant le mois de novembre.

