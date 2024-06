Un taux de participation historique de 59,3% au premier tour

Les Français votaient massivement dimanche en métropole pour le premier tour d'élections législatives historiques, qui pourraient ouvrir la voie à l'accession de l'extrême droite au pouvoir dans une semaine. À 17h00, la participation s'élevait à 59,39% , selon des chiffres avancés par le ministère de l'Intérieur. Il s'agit de 20 points de plus qu'au premier tour en 2022.

C'est le plus fort taux depuis le premier tour des élections législatives de 1978, à l'exception du scrutin de 1986 mais qui se déroulait à la proportionnelle à un tour.

Au terme de la journée, la participation devrait être comprise entre 67,5% et 69,7% selon les différents instituts de sondage. Elle sera donc largement supérieure aux 47,51% de 2022 et pourrait dépasser les 67,9% des dernières législatives organisées après une dissolution, en 1997.