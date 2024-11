À Paulinia au Brésil, Solvay vise la neutralité carbone déjà en 2030

À l'occasion de la mission économique qui a lieu depuis le 22 novembre jusqu'au 1er décembre, le groupe Solvay a dévoilé deux projets visant à réduire les émissions de gaz polluants et de sa consommation d'eau. Objectif: arriver à la neutralité carbone sur le site de Paulinia en 2030.

La longue route qui mène jusqu’au site de Paulinia, depuis Sao Paulo, s'ouvre sur une végétation luxuriante. C'est ici, au milieu d'un gigantesque espace naturel de 1.600 hectares, que Solvay dispose d'un site chimique hérité de Rhodia. Présent au Brésil depuis 104 ans avec 5 sites industriels et 1.700 personnes, le chimiste belge lance une nouvelle étape dans son développement local.

50 millions d'investissement

En présence de la princesse Astrid, le groupe a dévoilé dimanche deux projets visant à réduire les émissions de gaz polluants et de sa consommation d'eau. L'objectif affiché est d'arriver à la neutralité carbone sur le site de Paulinia en 2030. "Le Brésil a cette histoire de culture de canne à sucre et de production de bioéthanol, qui fait qu'on s'est engagés plus tôt et plus vite que dans les autres régions pour la décarbonation. Mais c'est aussi parce que c'est économiquement plus facile de le faire, notamment par la présence de gisements qui permettent de réduire la dépendance de l'activité aux combustibles fossiles", explique le CEO de Solvay Philippe Kehren.

Pour réussir ce pari vers la décarbonation, Solvay va investir 50 millions dans la construction de chaudières biomasse alimentées par les résidus de canne à sucre, et la mise en place d'un système de refroidissement en circuit fermé va par ailleurs réduire les besoins en eau de plus de 4 millions de mètres cubes par an.

Un tempo plus délicat en Europe

Mais alors que le Brésil avance au galop vers la neutralité carbone, en Europe, Philippe Kehren, juge "quasiment impossible" d'imaginer un calendrier similaire. "Vous n'avez pas en Europe les mêmes accès à de telles quantités de biomasse. Ce qui est compliqué en Europe, c'est de trouver la matière première comme du bois recyclé qui sera utilisée sur notre site en Allemagne pour sortir du charbon. Chaque site doit travailler sur des solutions différentes. En France, ce sera avec des déchets recyclés, en Espagne par la biomasse, mais par contre, en Bulgarie, on n'a pas assez de biomasse pour sortir du charbon."

"Sans aides, on ne pourra pas réussir"

"La compétitivité de l'industrie en Europe est LE grand sujet. Il faut tout faire pour préserver l'industrie européenne qui fournit le marché européen." Philippe Kehren CEO de Solvay

Philippe Kehren ne cache pas son inquiétude. "La compétitivité de l'industrie en Europe est LE grand sujet. Il faut tout faire pour préserver l'industrie européenne qui fournit le marché européen. Pour y arriver, il faut qu'on arrête de nous mettre des contraintes sur nos usines européennes qui poussent les fermetures et obligent à importer de la pollution de l'extérieur. Nous sommes les seuls à payer un coût du CO2. Il faut continuer à aider l'industrie qui fait la transition et, surtout, ne pas lui enlever ses quotas de CO2 gratuits. Je le répète, sans aide, on ne pourra pas réussir cette transition en Europe. L'industrie a besoin de fonds publics."

Sans se lancer dans le débat politique, en tant qu'industriel, Philippe Kehren se dit favorable au nucléaire. "C'est de l'énergie décarbonée et potentiellement compétitive. Pour se décarboner en Europe, il faut qu'on ait de l'électricité compétitive."

De son côté, Solvay s'engage à investir 30 millions par an jusqu'en 2040. "La sortie du charbon en 2030, moins 30% d'émissions CO2 en 2030 par rapport à 2021 et la neutralité en 2050, on est sur un rythme de 30 millions par an jusqu'en 2040. La dernière ligne droite, 2040-2050, qui n'est pas encore chiffrée, sera chère."