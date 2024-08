Venezuela: l'opposition mise sur la pression internationale

"Association de malfaiteurs"

Nicolas Maduro a saisi la Cour suprême pour mener un "audit" des résultats officiels. Celle-ci a convoqué Gonzalez Urrutia, qui a refusé de se rendre à la convocation, affirmant qu’il aurait mis sa liberté en danger en s’y rendant. Ce diplomate de 74 ans, sans ambition politique personnelle, avait remplacé au pied levé la cheffe de l'opposition, Maria Corina Machado , frapée d'inéligibilité. Les deux figures de l'opposition vivent sous la menace d'une arrestation depuis que le procureur général du pays, Tarek William Saab, a annoncé ouvrir une enquête criminelle à leur encontre, pour incitation à l'insurrection et association de malfaiteurs, notamment.

Campagne de délation

L’annonce des résultats officiels du scrutin avait donné lieu à des troubles au cours desquels au moins 24 personnes ont perdu la vie. Le régime en tient l’opposition responsable et s’est lancé dans une vaste campagne de répression, baptisée "opération toc toc" - l’onomatopée annonçant la visite que les "traitres" doivent s’attendre à recevoir de la part d’agents de l’État.

Selon des témoignages recueillis par l'Agence France Presse (AFP), la police fait du porte-à-porte pour traquer les opposants. Jeudi, l'ONG Foro Penal avait identifié 1.229 personnes arrêtées depuis le début de la contestation. Les Vénézuéliens sont invités à dénoncer les "ennemis du peuple" présumés : un onglet a été créé à cet effet sur l'application de service public VenApp (qui avait été créée à l'origine pour signaler des coupures de courant), et une ligne téléphonique a été ouverte par la direction générale du contre-espionnage (DGCIM).

La négociation ou l'exode

Maria Corina Machado a évoqué lors d'une conférence en ligne la possibilité que des pays de la région comme la Colombie, le Brésil et le Mexique puissent établir "des termes de négociation clairs, fermes et efficaces". Dans une intervention devant des journalistes mexicains, jeudi, elle a par ailleurs averti : "Si Maduro choisit de s'accrocher au pouvoir par la force, nous ne pourrions que voir une vague migratoire comme nous n'en avons jamais vu auparavant." Alors que le pays traverse une crise économique profonde, plus de 7,7 millions de personnes ont déjà fui le Venezuela, selon le haut-commissariat aux réfugiés des Nations Unies.