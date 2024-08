Le Premier ministre japonais Kishida quittera ses fonctions en septembre

Affaibli par des scandales politiques et des liens entre son gouvernement et la secte Moon, Fumio Kishida cèdera le témoin après seulement trois ans au pouvoir.

"Je continuerai de faire tout mon possible en tant que Premier ministre jusqu'à la fin de mon mandat en septembre", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse télévisée organisée pour expliquer sa décision de ne pas être candidat à sa réélection à la tête du Parti libéral-démocrate (PLD) , au pouvoir au Japon presque sans interruption depuis 1945.

"Dans cette élection pour la présidence (du parti), il est nécessaire de montrer au peuple que le PLD est en train de changer. La première étape la plus évidente (...) est que je me retire. Je ne me présenterai pas à la prochaine élection pour la présidence" du parti, a affirmé Fumio Kishida.