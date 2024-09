Gouvernement flamand, débat Vance-Walz aux États-Unis, vols annulés: ce qu'il faut suivre cette semaine

La "déclaration de septembre" en Flandre, le duel des candidats à la vice-présidence américaine et des perturbations dans les aéroports belges seront au programme de cette semaine.

Un gouvernement flamand pour la rentrée parlementaire

Ils ont travaillé au finish ce week-end. N-VA, Vooruit et CD&V, réunis depuis vendredi 13h, ont trouvé un accord de coalition samedi au petit matin. Parmi les priorités des trois partis - qui tentent par ailleurs de monter un gouvernement "Arizona" au Fédéral avec le MR et les Engagés: l'aide sociale, l'enseignement, les transports publics et les travaux d'infrastructure. Le formateur Matthias Diependaele se rendra ce lundi au Parlement flamand dans un costume de ministre-président lui permettant de livrer une "déclaration de septembre" aux députés.