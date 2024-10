Qui est Naïm Qassem, le nouveau chef du Hezbollah?

Le Hezbollah libanais a nommé à sa tête son secrétaire général adjoint, Naïm Qassem. Il succède ainsi à Hassan Nasrallah, tué par une frappe israélienne fin septembre.

Le Hezbollah libanais a annoncé ce mardi avoir élu son numéro deux, Naïm Qassem, à la tête de la formation pro-iranienne en guerre contre Israël, plus d'un mois après la mort de son secrétaire général Hassan Nasrallah dans une frappe israélienne.

Le "conseil de la Choura", organe dirigeant du Hezbollah, "s'est accordé pour élire cheikh Naïm Qassem, 71 ans, secrétaire général du Hezbollah", a annoncé la formation islamiste chiite dans un communiqué.

Publicité

Hassan Nasrallah avait été tué le 27 septembre dans une puissante frappe israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah. Son successeur le plus probable, Hachem Safieddine, a été abattu lors d'une autre frappe israélienne une semaine plus tard.

Parmi les fondateurs du Hezbollah

Né à Beyrouth en 1953 dans une famille originaire de Kfar Fila, un village du sud du Liban, Naïm Qassem parle français et anglais. Marié et père de six enfants, ce diplômé de chimie de l'Université libanaise a enseigné dans des lycées publics durant six ans, selon sa biographie officielle.

Naïm Qassem faisait partie des fondateurs du Hezbollah en 1982, créé sous l'impulsion de l'Iran dans la foulée de l'invasion israélienne du Liban. Et c'est en 1991 qu'il était devenu secrétaire général adjoint du mouvement, dont Hassan Nasrallah a pris les rênes un an plus tard. Loin des questions militaires, il gérait les dossiers politiques et les dossiers parlementaires et gouvernementaux, a confié à l'AFP une source de son entourage.

Publicité

Publicité

Après la mort de Nasrallah, il avait assuré qu'il n'y avait pas de vide à la tête de la puissante formation et qu'elle continuait à fonctionner malgré les tentatives d'Israël de la décapiter.

"Son mandat à ce poste pourrait être le plus court de l'histoire de cette organisation terroriste s'il suit les traces de ses prédécesseurs Hassan Nasrallah et Hachem Safieddine." Gouvernement israélien

Moins charismatique que Hassan Nasrallah

Le nouveau chef accordait régulièrement des entretiens aux médias avant la guerre ouverte entre Israël et le Hezbollah. Mais depuis la récente escalade israélienne, il n'est plus apparu en public. Il s'est contenté de prononcer trois allocutions pré-enregistrées et diffusées par la chaîne Al-Manar du Hezbollah, affirmant dans chacune d'elles que les partisans du Hezbollah sont "les fils de Nasrallah".

Moins charismatique que Hassan Nasrallah, il favorise des discours au ton sobre, lus en arabe classique, contrairement à l'ancien chef du Hezbollah, qui s'exprimait face caméra, dans des diatribes enflammées en dialecte libanais, parfois ponctuées d'ironie mordante.