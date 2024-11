Conflit au Moyen-Orient | Gaza: le Qatar retire sa médiation entre Israël et le Hamas

L'offensive israélienne lancée en représailles à Gaza a fait 43.469 morts, majoritairement des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas, et provoqué un désastre humanitaire.

Retrouvez les derniers développements de l'escalade des tensions au Moyen-Orient.

Samedi 9 novembre

→ Guerre à Gaza: le Qatar retire sa médiation

Le Qatar a retiré sa médiation entre Israël et le Hamas palestinien après des mois d'efforts infructueux pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, a indiqué samedi une source diplomatique.

Publicité

Il a aussi indiqué que le bureau du Hamas à Doha "n'a plus de raison d'être", a ajouté la même source, sans dire explicitement si le bureau serait fermé.

"Les Qataris ont informé les Israéliens et le Hamas que tant que les deux camps refusent de négocier un accord de bonne foi, ils ne pourront pas continuer à jouer le rôle de médiateur", a déclaré la source sous couvert de l'anonymat.

Avec les États-Unis et l'Égypte, le Qatar avait mené une médiation entre les deux belligérants depuis une seule trêve dans le conflit en novembre 2023 qui avait duré une semaine et avait permis la libération d'otages retenus à Gaza en échange de prisonniers palestiniens détenus par Israël. Depuis, de nombreuses sessions de négociations ont eu lieu sans aucun résultat.

→ Liban: sept morts dont deux enfants dans les frappes israéliennes sur Tyr

Le ministère de la Santé du Liban a annoncé samedi un nouveau bilan de sept morts, dont deux fillettes, dans les frappes israéliennes de la veille sur la ville de Tyr, dans le sud du pays.

Publicité

Publicité

"Les frappes de l'ennemi israélien sur la ville de Tyr ont tué sept personnes, dont deux jeunes filles, et blessé 46 autres", a déclaré le ministère, ajoutant que des restes de corps avaient été retrouvées et seraient "identifiées par des tests ADN". "Les opérations de déblaiement se poursuivent pour rechercher les personnes disparues" a-t-il ajouté.

Un premier bilan du ministère vendredi faisait état de trois morts et 30 blessés.

→ Gaza: au moins 14 morts dans deux frappes israéliennes

La Défense civile dans la bande de Gaza a annoncé samedi matin la mort de 14 personnes, tuées dans deux frappes israéliennes, l'une "sur une école", l'autre sur un camp de "tentes pour personnes déplacées".

Engagée contre le mouvement islamiste sunnite palestinien Hamas et d'autres groupes armés dans la bande de Gaza, ainsi que contre le mouvement islamiste chiite libanais Hezbollah au Liban, l'armée israélienne a annoncé avoir frappé au cours des 24 dernières heures "plus de 50 cibles terroristes au Liban et dans la bande de Gaza".

→ Le nord de la bande de Gaza au bord de la famine, alerte l'ONU

La famine menace dans le nord de la bande de Gaza, dans un contexte d'intensification des opérations de l'armée israélienne et d'un arrêt quasi total de l'aide alimentaire, alerte un rapport de l'ONU.

Ce rapport du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC) met en garde contre "une probabilité imminente et substantielle de famine, en raison de la détérioration rapide de la situation dans la bande de Gaza". "Les seuils de famine ont peut-être déjà été franchis ou le seront dans un avenir proche", estime ce rapport.

Publicité

Vendredi 8 novembre

→ Liban: trois morts dans des frappes israéliennes sur la ville de Tyr

Au moins trois personnes ont été tuées et trente autres blessées vendredi soir dans des frappes israéliennes sur la ville de Tyr, dans le sud du Liban, selon un "bilan préliminaire" du ministère libanais de la Santé.

L'agence officielle libanaise Ani a indiqué plus tôt que des frappes aériennes israéliennes avaient visé trois bâtiments à Tyr, faisant des morts et des blessés, ainsi que de "graves dommages aux immeubles environnants et aux appartements résidentiels".

Elle a ajouté que les raids aériens n'avaient pas été précédés par des appels à évacuer de l'armée israélienne.

→ Ursula von der Leyen condamne les attaques contre des supporters israéliens à Amsterdam

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a condamné, ce vendredi, les attaques contre les supporters de l'équipe de football israélienne Maccabi Tel Aviv à Amsterdam.

Publicité

"Outrée par les attaques ignobles perpétrées hier soir contre des citoyens israéliens à Amsterdam", a-t-elle déclaré dans un message sur X, ajoutant qu'elle avait discuté avec le Premier ministre néerlandais Dick Schoof.

"Je condamne fermement ces actes inacceptables. L'antisémitisme n'a absolument pas sa place en Europe. Et nous sommes déterminés à lutter contre toutes les formes de haine", a-t-elle continué.

→ Femmes et enfants représentaient 70% des morts à Gaza entre novembre 2023 et avril 2024

Les femmes et les enfants représentaient "près de 70%" des morts dans la bande de Gaza sur la période novembre 2023 à avril 2024, affirme l'ONU ce vendredi, après une minutieuse vérification d'un décompte partiel des victimes de la guerre menée par Israël contre le Hamas.

Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a vérifié l'identité de 8.119 des plus de 34.500 personnes qui auraient été tuées au cours des six premiers mois de la guerre, constatant que "près de 70% étaient des enfants et des femmes".

→ Violences à Amsterdam: cinq personnes hospitalisées et 62 arrestations

La police a indiqué ce vendredi matin avoir procédé à 62 arrestations dans la nuit pendant des heurts après un match de Ligue Europa jeudi soir entre l'Ajax et le Maccabi Tel-Aviv, faisant au moins cinq blessés.

Publicité

"Jusqu'à présent, on sait que cinq personnes ont été emmenées à l'hôpital et que 62 personnes ont été arrêtées", a déclaré la police d'Amsterdam sur X.

Le nouveau chef de la diplomatie israélienne, Gideon Saar, se rendra bientôt sur place pour une "visite diplomatique urgente", a par ailleurs indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

→ Le Hezbollah libanais revendique une deuxième attaque en 24 heures sur une base navale israélienne

Le mouvement islamiste libanais Hezbollah a annoncé ce vendredi avoir lancé des missiles sur une base navale israélienne près de Haïfa, dans le nord d'Israël, la deuxième attaque de ce type en moins de 24 heures.

Celle-ci a été lancée "en réponse aux attaques et aux massacres commis par l'ennemi israélien" au Liban, a déclaré le Hezbollah. Israël et le mouvement pro-iranien sont en guerre ouverte depuis le 23 septembre.

→ Israël dénonce des violences contre ses supporters après un match à Amsterdam

Des heurts ont éclaté dans la nuit de jeudi à vendredi à Amsterdam à la suite d'un match de Ligue Europa entre l'Ajax et le Maccabi Tel-Aviv, Israël dénonçant des violences "effroyables" contre ses supporters.

Publicité

Déployée massivement dans la journée en vue de cette rencontre, la police d'Amsterdam, citée par l'agence néerlandaise ANP, a indiqué avoir procédé à 57 arrestations à l'occasion de plusieurs incidents en marge du match de football, sans donner de détails sur les faits.

Vue en plein écran Des supporters israéliens ont été victimes de violences dans la nuit à Amsterdam, à la suite d'un match de Ligue Europa entre l'Ajax et le Maccabi Tel-Aviv. ©X/iAnnet via REUTERS

Les autorités israéliennes ont réagi très vivement, le Premier ministre Benjamin Netanyahou disant considérer "l'effroyable incident avec la plus grande gravité" et "exiger (des autorités néerlandaises) d'agir vigoureusement et rapidement contre les émeutiers".

Il a annoncé l'"envoi immédiat de deux avions de secours" pour porter assistance aux supporters israéliens, tandis que l'armée israélienne a indiqué, de son côté, préparer "une mission de secours" comprenant un avion cargo ainsi que des équipes médicales.

De son côté, le Premier ministre néerlandais Dick Schoof a dénoncé des "attaques antisémites contre des Israéliens" à Amsterdam, en les qualifiant d'"inacceptables" sur son compte X.

"Je suis en contact étroit avec toutes les personnes concernées. M. Netanyahou a insisté sur le fait que les auteurs de ces actes doivent être recherchés et poursuivis," a précisé M. Schoof.

→ Le nouveau ministre israélien de la Défense prête serment au Parlement

Le nouveau ministre israélien de la Défense Israël Katz a prêté serment dans la nuit de jeudi à vendredi devant le Parlement, deux jours après le limogeage surprise de son prédécesseur.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a limogé, mardi, son ministre de la Défense Yoav Gallant après des divergences sur la conduite de la guerre à Gaza, et l'a remplacé par son homologue des Affaires étrangères Israël Katz, qui a promis de vaincre les "ennemis" du pays.

Gideon Saar, actuel ministre sans portefeuille, succède à M. Katz comme chef de la diplomatie.

→ Des avions de combat américains F-15 sont arrivés au Moyen-Orient

Des avions de combat F-15 sont arrivés jeudi au Moyen-Orient, a affirmé l'armée américaine, une semaine après l'annonce par Washington du déploiement de moyens militaires supplémentaires dans cette région en guise d'avertissement à l'Iran.

Ces appareils habituellement basés en Angleterre, dont le nombre n'a pas été précisé, sont arrivés dans la zone de responsabilité du Centcom, le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, selon l'armée.

Le ministère américain de la Défense avait annoncé la semaine dernière qu'il enverrait au Moyen-Orient des bombardiers, des avions de combat, des appareils de ravitaillement et des navires de défense antiaérienne.

"Si l'Iran, ses partenaires ou ses groupes affiliés profitent de ce moment pour prendre pour cible le personnel ou les intérêts américains dans la région, les États-Unis prendront toutes les mesures nécessaires pour (se) défendre", avait alors mis en garde le Pentagone.

Jeudi 7 novembre

→ Israël va rouvrir un nouveau passage vers Gaza, selon Washington

Israël va rouvrir un nouveau point de passage dans la bande de Gaza assiégée, a indiqué jeudi le département d'Etat américain, à quelques jours de l'expiration la semaine prochaine d'un ultimatum des Etats-Unis sur l'augmentation de l'aide humanitaire aux Palestiniens.

"Nous avons vu Israël prendre un certain nombre de mesures importantes au cours des dernières semaines (…) et ils prévoient d'ouvrir un nouveau point de passage supplémentaire à Kissoufim dans les prochains jours", a déclaré à la presse le porte-parole du département d'Etat, Matthew Miller.

Les ministres américains des Affaires étrangères et de la Défense, Antony Blinken et Lloyd Austin, avaient adressé, dans une lettre en date du 13 octobre, une série d'exigences à Israël pour permettre l'augmentation de l'aide humanitaire, en lui donnant 30 jours pour y répondre.

→ Le chef des rebelles houthis du Yémen affirme que Trump va à nouveau "échouer" dans ses efforts pour résoudre la question palestinienne

Le dirigeant des rebelles houthis du Yémen, Abdel Malek al-Houthi, a affirmé jeudi que Donald Trump, vainqueur de l'élection présidentielle américaine, allait à nouveau "échouer" dans ses efforts pour résoudre la question palestinienne lors de son second mandat. Il a qualifié le président élu des Etats-Unis d'"arrogant et tyrannique".

Après avoir prêté serment début janvier, M. Trump dirigera les Etats-Unis, première puissance mondiale et principal allié et soutien d'Israël dans la guerre qui l'oppose au Hamas dans la bande de Gaza depuis l'attaque du mouvement islamiste palestinien le 7 octobre 2023 sur le territoire israélien.

Les rebelles yéménites, qui contrôlent de larges pans du pays, font partie de ce que l'Iran, ennemi juré d'Israël, appelle l'"axe de la résistance", avec d'autres groupes comme le Hamas dans la bande de Gaza ou le Hezbollah au Liban.

→ Gaza: au moins 12 morts dans une frappe israélienne sur une école transformée en refuge dans le nord

Au moins 12 personnes ont été tuées jeudi dans une frappe israélienne sur une école transformée en refuge dans un camp abritant des familles déplacées, près de la ville de Gaza, dans le nord du territoire palestinien, a annoncé la Défense civile.

La frappe qui a visé une école élémentaire dans le camp de réfugiés d'al-Chati, dans le nord-ouest de Gaza-ville, a également fait de nombreux blessés, a précisé la Défense civile dans un communiqué.

→ Liban: trois morts dans une frappe israélienne sur Saïda, dans le sud

Une frappe israélienne jeudi sur une voiture à l'entrée de Saïda, la plus grande ville du sud du Liban, a fait trois morts, a annoncé le ministère libanais de la Santé.

"Un raid de l'ennemi israélien sur une voiture à Saïda a fait trois morts et trois blessés", a précisé le ministère. Quatre Casques bleus dont la patrouille passait dans le secteur où se trouve un barrage de contrôle de l'armée libanaise ont été blessés, a constaté pour sa part un correspondant de l'AFP.

→ La France voit une "perspective" pour arrêter les guerres à Gaza et au Liban après l'élection de Donald Trump

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a déclaré jeudi à Jérusalem voir une "perspective" pour arrêter les guerres à Gaza et au Liban après la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine.

Lors d'une déclaration à l'issue de sa rencontre avec le ministre israélien sortant des Affaires étrangères, Israël Katz, M. Barrot a souligné "le droit de se défendre" d'Israël, mais aussi les facteurs de risque pour sa sécurité comme "la colonisation" en Cisjordanie occupée, "les restrictions d'accès à l'aide humanitaire" dans la bande de Gaza et "la poursuite des bombardements à Gaza Nord", théâtre d'une offensive militaire depuis le 6 octobre.

"Les succès militaires ne sauraient se substituer à une perspective politique." Jean-Noël Barrot Ministre français des Affaires étrangères

"Je crois que s'est ouverte une perspective pour mettre fin à la tragédie dans laquelle Israéliens, Palestiniens et la région toute entière sont plongés" depuis le 7 octobre 2023, jour de l'attaque sanglante du Hamas dans le sud d'Israël.

Il a cité "les succès tactiques très significatifs obtenus par Israël", notamment l'assassinat du chef du Hamas Yahya Sinouar, et l'élection d'un "nouveau président américain" qui a la "volonté d'en finir avec les guerres interminables au Moyen-Orient".

Le ministre a ajouté qu'il espérait qu'une "solution diplomatique" serait trouvée "dans les semaines qui viennent". Car "la force seule ne peut suffire à garantir la sécurité d'Israël" et "les succès militaires ne sauraient se substituer à une perspective politique", a-t-il affirmé.

→ Israël annonce l'achat de 25 avions de chasse F-15 de "nouvelle génération" à Boeing

Le ministère israélien de la Défense a annoncé jeudi la signature d'un accord avec Boeing portant sur l'acquisition de 25 avions de combat F-15 "de nouvelle génération", financés par l'aide militaire américaine à Israël.

L'accord, d'un montant de 5,2 milliards de dollars, qui comprend une option pour 25 autres appareils, prévoit que les avions de chasse seront livrés par lot de quatre à six par an, à partir de 2031, précise le ministère dans un communiqué.

Les nouveaux avions de combat, F-15IA, seront "équipés de systèmes d'armes de pointe, y compris l'intégration de technologies israéliennes de pointe", précise le texte.

L'aviation israélienne pilonne régulièrement la bande de Gaza et le sud du Liban depuis le déclenchement de la guerre contre le Hamas le 7 octobre 2023, après l'attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien en Israël.

→ Benjamin Netanyahou et Donald Trump discutent de la "menace iranienne"

Le Premier ministre israélien et le président américain élu Donald Trump ont discuté mercredi au téléphone de la "menace iranienne", dans la foulée de la victoire du candidat républicain, saluée par Benjamin Netanyahou comme un "réengagement puissant dans la grande alliance" entre leurs deux pays.

La conversation entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou a "été amicale et cordiale", les deux dirigeants "ont convenu de coopérer pour la sécurité d'Israël" et "discuté de la menace de l'Iran", qui soutient également le Hamas, selon le bureau du Premier ministre israélien.

Celui-ci avait auparavant salué "le retour historique à la Maison-Blanche" de Donald Trump, qui y avait multiplié les gestes en faveur d'Israël, et était le favori des Israéliens, selon les sondages.

"Ensemble, nous renforcerons l'alliance américano-israélienne, ramènerons les otages" - retenus à Gaza depuis l'attaque du Hamas contre Israël ayant déclenché la guerre dans le territoire palestinien, le 7 octobre 2023 - "et resterons fermes pour vaincre l'axe du Mal dirigé par l'Iran", a réagi, sur X, le nouveau ministre israélien de la Défense, Israël Katz.

→ Nouvelles frappes sur le sud de Beyrouth après des ordres d'évacuation d'Israël

Le sud de la capitale libanaise Beyrouth a subi au moins deux frappes tôt ce jeudi, environ une heure après que l'armée israélienne a appelé les habitants de quatre quartiers considérés comme des bastions du Hezbollah à évacuer, selon des images de l'AFPTV.

Les images ont montré deux panaches de fumée au-dessus du sud de Beyrouth et des journalistes de l'AFP présents dans la capitale ont entendu de fortes détonations.

→ Des frappes israéliennes font 40 morts dans l'est du Liban

Des frappes israéliennes ont fait, mercredi, 40 morts et 53 blessés à Baalbek et dans ses environs, dans l'est du Liban, a déclaré le ministère libanais de la Santé. L'armée israélienne n'a pas fait de commentaire.

Les banlieues sud de Beyrouth, la capitale libanaise, ont également été la cible d'au moins quatre frappes mercredi, après que Tsahal a demandé aux habitants d'évacuer certaines zones.

Aucune victime n'a été signalée dans l'immédiat et aucun détail sur les lieux ayant été visés n'a été donné.

Mercredi 6 novembre

→ L'Unrwa, qui vit "son heure la plus sombre", doit être sauvée

L'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), qu'Israël a décidé d'interdire, vit "son heure la plus sombre", a alerté son chef devant l'Assemblée générale de l'ONU, appelant les États membres à la sauver.

"Sans intervention des États membres, l'Unrwa va s'effondrer, plongeant des millions de Palestiniens dans le chaos", a déclaré Philippe Lazzarini, demandant aux États membres de l'Assemblée, qui a créé l'Unrwa en 1949, à "empêcher la mise en oeuvre de la loi contre l'Unrwa" votée par le parlement israélien.

Une semaine après le vote par le Parlement d'une loi interdisant les activités de l'Unrwa en Israël, Israël a notifié lundi à l'ONU "l'annulation" de son accord avec l'agence datant de 1967, année du début de l'occupation par Israël des territoires palestiniens de Cisjordanie et de Gaza, ainsi que Jérusalem-Est, où l'Unrwa a fourni pendant des décennies une aide essentielle aux réfugiés palestiniens - éducation, santé, services sociaux, aide alimentaire…

→ Liban: plus de 2.600 morts depuis l'escalade avec Israël le 23 septembre

Plus de 2.600 personnes ont été tuées au Liban depuis le début de l'escalade entre Israël et le Hezbollah le 23 septembre, pour la majorité des civils, a déclaré le ministre de la Santé Firass Abiad à l'AFP mercredi.

"Plus de 2.600 personnes ont été tuées au Liban depuis le 23 septembre", date du début de la campagne de bombardements massifs au Liban, "en majorité des civils", a dit le ministre. Cela porte à 3.000 le nombre total de morts au Liban depuis le début du conflit en octobre 2023, selon lui.

→ Le chef du Hezbollah dit avoir des "dizaines de milliers de combattants" prêts à affronter Israël

Le nouveau chef du Hezbollah, Naïm Qassem, a déclaré mercredi avoir des dizaines de milliers de combattants prêts à affronter l'armée israélienne et averti qu'aucun endroit en Israël n'était à l'abri des missiles et drones du mouvement pro-iranien.

Peu après le discours préenregistré de Naïm Qassem, des raids israéliens ont visé la banlieue sud de Beyrouth, où son prédécesseur Hassan Nasrallah a été tué le 27 septembre dans une frappe.

Vue en plein écran Naïm Qassem, le nouveau chef du Hezbollah, a pris la parole quarante jours après l'assassinat d'Hassan Nasrallah. ©REUTERS

→ Environ 120 projectiles tirés mercredi par le Hezbollah sur le territoire israélien

Environ 120 projectiles tirés mercredi par le Hezbollah depuis le Liban ont franchi la frontière vers le territoire israélien, a annoncé l'armée israélienne sans dire combien s'étaient abattus dans le pays ni combien avaient été intercéptés.

A 16H00 locales (15H00 en Belgique), "environ 120 projectiles tirés par l'organisation terroriste Hezbollah ont traversé (la frontière) du Liban en Israël", a indiqué l'armée dans un communiqué, alors qu'une journaliste de l'AFP à Tel-Aviv a entendu le son d'interceptions de la défense anti-aérienne après le déclenchement peu après 16H00 des sirènes d'alerte aux missiles dans la ville côtière.

→ Bipeurs piégés: le Liban dépose une plainte contre Israël auprès de l'ONU

Le Liban a annoncé mercredi qu'il avait déposé plainte auprès de l'ONU pour les explosions meurtrières de bipeurs et talkies-walkies piégés dans tout le pays en septembre, qu'il attribue à Israël.

Qualifiant cette attaque de "guerre flagrante contre l'humanité, contre la technologie, contre le travail", le ministre libanais du Travail, Mustafa Bayram, a indiqué lors d'une conférence de presse à Genève que son pays avait déposé une plainte auprès de l'Organisation internationale du travail (OIT), agence spécialisée de l'ONU.

Israël n'a pas officiellement assumé la responsabilité de ces attaques, mais M. Bayram a estimé qu'il était "largement admis au niveau international (…) qu'Israël était à l'origine de cet acte odieux."

"En quelques minutes, plus de 4.000 civils sont tombés, entre martyrs, blessés et mutilés", a rappelé le ministre.

Mardi 5 novembre

→ Quinze morts dans une frappe israélienne sur une localité au sud de Beyrouth

Au moins 15 personnes ont été tuées dans une frappe israélienne visant un immeuble d'habitation de la localité côtière de Barja, à une vingtaine de kilomètres au sud de Beyrouth, a indiqué mardi le ministère de la Santé.

"Le raid de l'ennemi israélien sur Barja a fait, dans un premier temps, 15 morts", a indiqué le ministère, ajoutant que les opérations de déblayage et de secours étaient en cours.

→ Netanyahu limoge le ministre de la Défense Yoav Gallant

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a limogé son ministre de la Défense, Yoav Gallant. Il est remplacé par Israël Katz, qui était jusqu'à présent ministre des Affaires étrangères. Ce portefeuille sera quant à lui repris par Gideon Saar.

Benjamin Netanyahu a justifié ce limogeage par les différences de plus en plus marquées entre lui et Yoav Gallant quant à la gestion du conflit qui oppose Israël au Hamas et au Hezbollah. Le Premier ministre a ainsi évoqué "une crise de confiance".

Yoav Gallant fait l'objet d'un mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, au même titre que Benjamin Netanyahu et plusieurs responsables du Hamas.

→ Israël démolit sept maisons palestiniennes à Jérusalem-Est

Des ouvriers municipaux ont démoli mardi sept maisons appartenant à des Palestiniens dans le quartier de Silwan à Jérusalem-Est occupée par Israël, ont indiqué des habitants et la municipalité, après qu'un tribunal israélien a jugé leur construction illégale.

"Ce matin, la municipalité, avec une escorte de police israélienne, a commencé son opération contre les constructions illégales dans le quartier d'Al-Bustan à Silwan", a indiqué la mairie de Jérusalem, sous contrôle israélien, dans un communiqué.

→ Israël est prêt à payer des millions de dollars pour libérer les otages

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est prêt à payer des millions de dollars pour libérer les otages que le Hamas détient toujours dans la bande de Gaza. L'information, rapportée par la chaîne israélienne Channel 12, a été confirmée de sources gouvernementales à l'agence de presse dpa.

Le chef du gouvernement israélien, cible de nombreuses critiques, est prêt à payer aux preneurs d'otages du Hamas "plusieurs millions de dollars" pour la libération de chaque otage. Les kidnappeurs qui libéreraient ainsi leurs prisonniers se verraient garantir un "sauf-conduit" pour eux et leur famille.

Un représentant du Hamas, Taher al-Nono, a qualifié cette offre de "farce" dans une réaction à l'agence dpa. Une libération n'est en effet envisageable que s'il y a un accord pour mettre fin aux combats et au blocus de la bande de Gaza.

→ Un commando israélien a brouillé les radars de la Finul lors d'une opération au Liban

L'enquête préliminaire sur l'enlèvement revendiqué par Israël d'un Libanais décrit comme un "agent" du Hezbollah indique que l'armée israélienne a utilisé un canot capable de perturber les radars de la Finul, la force de l'ONU déployée au Liban, a appris mardi l'AFP auprès d'une source judiciaire.

Israël a confirmé samedi avoir capturé un "agent de haut rang du Hezbollah" lors d'une opération menée par une unité d'élite de la marine à Batroun, au nord de Beyrouth, après qu'une source militaire au Liban a fait état de l'enlèvement d'un "civil" par un "commando naval".

→ Mort d'un soldat américain blessé sur la jetée à Gaza

Un soldat américain est mort après avoir été blessé lors d'une mission sur la jetée temporaire destinée à l'acheminement d'aide humanitaire à Gaza, a annoncé mardi l'armée américaine.

"C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès du Sergent Quandarius Davon Stanley", a déclaré la Capitaine Shkeila Milford-Glover, une porte-parole de l'armée dans un communiqué.

Elle n'a pas précisé la date de son décès ni le type de blessure dont il a souffert.

Deux autres soldats américains ont subi des blessures légères non liées au combat dans le cadre de cette mission.

→ Syrie: frappe israélienne sur une localité proche de la frontière libanaise

Une frappe israélienne a visé mardi la localité syrienne de Qousseir, située près de la frontière avec le Liban et où le Hezbollah libanais est présent, a indiqué l'agence officielle syrienne Sana, une semaine après des frappes meurtrières dans la même région.

"Une agression israélienne a visé la zone industrielle à Qousseir, dans la région de Homs (centre)", a indiqué Sana. Aucune information n'a été communiquée dans l'immédiat sur d'éventuelles victimes.

→ Plus d'une centaine de patients devraient être évacués de Gaza (OMS)

Plus d'une centaine de malades et blessés devraient pouvoir être évacués mercredi de la bande de Gaza, a indiqué l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui estime toutefois entre 12.000 et 14.000 le nombre de patients ayant vocation à être évacués.

"Demain, nous prévoyons d'être partenaires d'une importante évacuation sanitaire, de plus de 100 patients", a déclaré le docteur Rik Peeperkorn, responsable de l'OMS dans les Territoires palestiniens, depuis Gaza.

"J'espère que cela va avoir lieu", a-t-il dit, précisant que 113 personnes devraient être concernées. Ces patients "seront rassemblés ce soir à l'hôpital européen de Gaza" et certains de leurs proches feront le voyage avec eux, a-t-il détaillé.

Ils pourront quitter la bande de Gaza mercredi via le point de passage israélien de Kerem Shalom, avant de s'envoler vers les Emirats arabes unis et, pour une petite partie d'entre eux, vers la Roumanie.

→ Gaza: au moins 29 personnes tuées par des frappes aériennes israéliennes

Au moins 29 personnes ont été tuées tôt mardi lors de frappes aériennes israéliennes sur des tentes abritant des personnes déplacées dans plusieurs zones de la bande de Gaza, notamment Beit Lahiya, Deir el-Balah et la ville d'Al-Zawayda, rapporte l'agence de presse palestinienne Wafa.

Selon Wafa, 20 personnes ont été tuées lors d'une frappe aérienne sur une maison à Beit Lahiya, dans le nord de la bande de Gaza.

L'agence de presse palestinienne rapporte également que deux autres personnes ont été tuées lorsqu'une tente à Deir al-Balah, située dans le centre de la bande de Gaza, a été touchée et quatre personnes ont été tuées et d'autres blessées lors d'une attaque similaire sur une tente à Al-Zawayda.

→ L'armée israélienne dit avoir intercepté un drone en provenance de l'est

L'armée israélienne a indiqué avoir intercepté mardi un drone en provenance de l'est au-dessus du sud d'Israël, dans la région de la mer Morte. "Un drone qui a pénétré en territoire israélien depuis l'est a été intercepté" par l'armée de l'air israélienne, a écrit l'armée dans un communiqué, sans préciser d'où venait le drone.

Lundi 4 novembre

→ Frappe israélienne sur le sud de Damas

Une frappe israélienne a visé lundi un quartier au sud de Damas, a annoncé l'agence officielle syrienne Sana. "Selon les premières informations, une agression israélienne a visé les environs de Sayyida Zeinab", une ville abritant un important sanctuaire chiite.

L'armée israélienne revendique avoir frappé des unités du quartier général des renseignements du Hezbollah en Syrie. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), la frappe a visé "une maison dans une ferme du secteur de Sayyeda Zeinab utilisée par des membres du Hezbollah libanais et des Gardiens de la révolution iraniens". Au moins deux combattants du Hezbollah auraient été tués, selon l'OSDH.

Depuis le début de la guerre civile en 2011 en Syrie, Israël a mené des centaines de frappes sur le pays, mais la cadence a augmenté depuis que le conflit entre le Hezbollah et Israël a tourné à la guerre ouverte fin septembre.

→ 43.374 Palestiniens tués dans la bande de Gaza, Israël accusée de bombarder un hôpital

Le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas à Gaza a annoncé lundi un nouveau bilan de 43.374 morts dans le territoire palestinien depuis le début de la guerre avec Israël il y a plus d'un an.

Ce lundi, au moins cinq personnes sont mortes dans des bombardements dans le sud et le centre de la bande de Gaza, tandis sept personnes ont été tuées dans une frappe israélienne sur deux maisons de la ville de Beit Lahiya, au nord de l'enclave.

Le ministère palestinien de la Santé a déclaré que l'armée israélienne continuait de bombarder l'hôpital Kamal Adwan, le dernier hôpital encore en fonctionnement dans le nord de la bande de Gaza. "Le personnel médical n'arrive pas à se déplacer entre les services de l'hôpital ni à sauver les collègues blessés. Il semble que la décision a été prise d'exécuter tous ceux qui ont refusé d'évacuer l'hôpital", a-t-il déclaré.

"Le troisième étage de l'établissement aurait été à nouveau touché, blessant six enfants", a déclaré sur X le chef de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus. L'armée israélienne a dit vérifier ces informations.

→ L'armée israélienne annonce avoir "éliminé" un commandant du Hezbollah au Liban

L'armée israélienne a annoncé lundi avoir "éliminé" un commandant local du Hezbollah dans le sud du Liban, où elle mène une campagne de bombardements intenses et d'incursions terrestres contre le mouvement islamiste libanais.

L'armée "a frappé et éliminé Abou Ali Rida, le commandant de la région de Baraachit, dans le sud du Liban", a-t-elle indiqué dans un communiqué. Abou Ali Rida "était chargé de planifier et de mener des attaques de roquettes et de missiles anti-char contre les troupes israéliennes et supervisait les activités terroristes du Hezbollah dans la région", a ajouté l'armée.

Au moins 1.940 personnes ont été tuées par l'armée israélienne depuis le 23 septembre au Liban, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles.

→ Le Hezbollah libanais dit avoir lancé une salve de roquettes sur Safed, dans le nord d'Israël

Le Hezbollah libanais a annoncé avoir lancé lundi matin "une grande salve de roquettes" sur la ville de Safed et des frappes sur les Krayot, dans le nord d'Israël. La milice islamiste revendique aussi des attaques de drones-suicides sur des rassemblements de soldats dans les kibboutz de Manara et Yiftah, ainsi que près de la ville libanaise de Maroun al-Ras.

Le mouvement pro-iranien est en guerre ouverte depuis fin septembre contre Israël, qui a tué son chef, Hassan Nasrallah, et mène des frappes aériennes intensives et une offensive terrestre contre le Liban.

→ Israël a notifié l'ONU de la fin de l'accord encadrant ses relations avec l'Unrwa

Israël a officiellement notifié les Nations unies qu'il mettait fin à l'accord encadrant depuis 1967 ses relations avec l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), a fait savoir lundi le ministère israélien des Affaires étrangères, après que le Parlement a adopté la semaine dernière un texte en ce sens.

Jonathan Fowler, un porte-parole de l'organisation, a mis en garde contre les conséquences de ce vote: "Si cette loi est mise en œuvre, elle risque de provoquer l'effondrement de l'opération humanitaire internationale dans la bande de Gaza, opération dont l'Unrwa est la colonne vertébrale", a-t-il affirmé lundi.

→ Air France suspend par précaution le survol de la zone de la mer Rouge

Air France a suspendu par précaution "jusqu'à nouvel ordre" dimanche le survol de la zone de la mer Rouge - région qui connaît une forte instabilité depuis novembre 2023 - après le signalement par un équipage d'un "objet lumineux" au-dessus du Soudan, a annoncé la compagnie.

Air France indique que l'itinéraire de certains de ses vols a été modifié et que certains appareils ont fait demi-tour et sont retournés se poser à leur aéroport de départ.

Les vols AF473 Maurice - Paris, AF648 Paris - La Réunion et AF470 Paris - Maurice ont ainsi opéré normalement en adaptant leur itinéraire, allongeant leur temps de vol, précise la compagnie aérienne française. Les vols AF934 Paris - Antananarivo et AF814 Paris - Nairobi sont eux retournés à Paris et effectueront un nouveau départ dès que possible.

→ Nétanyahou à la frontière libanaise, raids meurtriers sur les fiefs du Hezbollah

Le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a de nouveau juré de frapper durement le Hezbollah lors d'un déplacement à la frontière avec le Liban, où son armée a intensifié ses frappes meurtrières sur des fiefs du mouvement libanais pro-iranien.

Dans le nord d'Israël, les sirènes d'alerte ont retenti après le tir d'une centaine de roquettes du Liban voisin, a indiqué l'armée, disant avoir intercepté certains projectiles tandis que d'autres sont tombés sur des terrains vagues.

À sa frontière sud, Israël a poursuivi sa guerre contre le mouvement islamiste palestinien Hamas dans la bande de Gaza assiégée et en proie à un désastre humanitaire, où 30 Palestiniens, dont des femmes et des enfants ont été tués, selon les secours locaux.