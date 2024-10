En direct | Le Hezbollah affirme "combattre" contre des soldats israéliens dans le sud du Liban

Retrouvez les derniers développements de l'escalade des tensions au Moyen-Orient.

Mercredi 9 octobre

→ Le Hezbollah affirme "combattre" contre des soldats israéliens dans le sud du Liban

Le Hezbollah pro-iranien affirme que des "combats sont en cours" entre ses hommes et des soldats israéliens dans le sud du Liban, où Israël assure étendre son offensive terrestre.

Plus tôt, le mouvement chiite avait assuré avoir repoussé à deux reprises des soldats israéliens qui tentaient d'entrer dans le sud du Liban, une zone où Israël a lancé le 30 septembre des incursions après s'en être retirée en 2000 à l'issue de 22 ans d'occupation.

→ La Défense civile de Gaza fait état d'intenses bombardements israéliens dans le nord

L'armée israélienne a mené d'intenses bombardements sur le nord de la bande de Gaza, où elle poursuit des opérations au sol, et fermé des routes empêchant l'acheminement d'aide humanitaire, a affirmé la Défense civile du territoire palestinien. "Les bombardements s'intensifient, visant les civils et leurs maisons, provoquant une peur et une terreur considérables parmi les habitants", a déclaré Ahmad al-Kahlout, directeur de la Défense civile du nord de Gaza.

Il a indiqué que l'armée israélienne visait, outre Jabalia, les villes proches de Beit Lahia et Beit Hanoun.

"Les routes ont été fermées, et un siège continu a été mis en place pour le quatrième jour consécutif, sans qu'aucun approvisionnement n'entre dans le gouvernorat de Gaza Nord", a-t-il dit. "Un grand nombre" de personnes sont mortes dans le nord du territoire lors des dernières opérations israéliennes, a-t-il affirmé, relevant que le décompte des victimes était entravé par "la difficulté d'accéder à toutes les zones" touchées.

La Défense civile, a-t-il dit, a reçu des appels à l'aide de différents secteurs, sans que son personnel puisse y accéder pour des raisons de sécurité.

→ Au moins six blessés dans une attaque à l'arme blanche en Israël

Au moins six personnes ont été blessées mercredi, dont deux grièvement, lors d'une attaque à l'arme blanche dans la ville de Hadera, en Israël, ont annoncé mercredi les autorités israéliennes.

"Le terroriste a été neutralisé", a déclaré la police dans un communiqué. "Quatre lieux distincts ont été identifiés et six victimes ont été blessées à l'arme blanche".

La police n'a pas fourni d'autres précisions dans l'immédiat mais a diffusé une brève vidéo de l'arrestation de l'assaillant présumé.

Sur les six personnes transportées à l'hôpital, au moins deux sont dans un état grave, selon les autorités sanitaires.

→ Israël dit avoir intercepté "deux projectiles" tirés du Liban vers la plaine côtière

L'armée israélienne a annoncé avoir intercepté "deux projectiles" en provenance du Liban peu après que les sirènes d'alerte avaient retenti dans plusieurs localités de la plaine côtière au sud de Haïfa.

Des sirènes ont également retenti dans le nord du pays. Mardi, l'armée avait indiqué qu'"environ 180 projectiles" avait été tirés depuis le Liban par le Hezbollah, essentiellement sur Haïfa et le nord du pays.

→ Au moins 12 Palestiniens tués par des frappes israéliennes sur Gaza

Au moins 12 Palestiniens ont été tués dans le nord et le centre de la bande de Gaza dans des frappes israéliennes, a rapporté tôt mercredi l'agence de presse palestinienne Wafa.

Neuf membres d'une même famille ont été tués dans une frappe ayant visé leur appartement à Chedjaïa, un quartier de la ville de Gaza, a indiqué Wafa, citant des membres du personnel médical d'urgence du Croissant-Rouge palestinien.

Trois personnes, dont un enfant, ont été tuées et plusieurs autres blessées dans une attaque israélienne contre le camp de réfugiés de Nouseirat, dans le centre de la bande de Gaza, a ajouté Wafa.

Grand format Dans les pas d'Hussein, un des 2 millions de déplacés de Gaza

→ "Au moins 400.000 Palestiniens" coincés dans le nord de la bande de Gaza

"Au moins 400.000 personnes sont piégées" dans le nord de la bande de Gaza, a alerté Philippe Lazzarini, directeur de l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), dans un communiqué publié sur X.

"Les récents ordres d'évacuation des autorités israéliennes obligent les gens à fuir encore et encore, en particulier le camp de Jabaliya. Beaucoup refusent parce qu’ils savent trop bien qu'aucun endroit n’est sûr dans la bande de Gaza", poursuit-il. "Les abris et les services de l'UNRWA sont obligés de fermer, certains pour la première fois depuis le début de la guerre."

Le directeur de l’UNRWA alerte également sur "la faim", qui "s'étend et s'aggrave à nouveau".

→ Le Hezbollah affirme avoir repoussé deux tentatives d'infiltration de soldats israéliens au Liban

Le mouvement libanais Hezbollah a affirmé mercredi avoir repoussé à deux reprises des troupes israéliennes qui tentaient de s'infiltrer dans le sud du Liban.

Dans un communiqué publié après minuit, le parti a annoncé que ses combattants avaient fait détoner "un engin explosif sur une force de l'ennemi israélien" et engagé "le combat avec elle alors qu'elle tentait de s'infiltrer dans la ville frontalière de Blida" (sud-est).

Dans un autre communiqué, le Hezbollah a déclaré que ses combattants avaient pris pour cible des soldats israéliens, notamment "avec des obus d'artillerie" alors qu'ils tentaient d'avancer ", à 4h55 mercredi vers la zone frontalière de Labouneh" (sud-ouest).

Mardi 8 octobre

→ Netanyahou menace le Liban de "destructions" comme à Gaza

Le Premier ministre israélien a menacé mardi les Libanais de subir des "destructions" comme à Gaza s'ils ne "libéraient" pas leur pays du Hezbollah, au moment où Israël élargit son offensive terrestre contre le mouvement islamiste dans le sud du Liban.

"Libérez votre pays du Hezbollah", a-t-il lancé mardi dans un message vidéo en anglais adressé aux Libanais, menaçant en cas contraire le Liban de connaître "des destructions et des souffrances comme celles que nous voyons à Gaza", où l'armée israélienne mène depuis un an une offensive qui a fait des dizaines de milliers de morts.

"Nous avons éliminé (Hassan) Nasrallah", le chef du Hezbollah tué le 27 septembre dans une frappe israélienne dans la banlieue sud de Beyrouth "et le remplaçant de Nasrallah et le remplaçant de son remplaçant", a-t-il ajouté, sans toutefois donner de noms.

→ Israël élargit son offensive terrestre contre le Hezbollah dans le sud du Liban

Israël a dit ce mardi avoir élargi son offensive terrestre contre le Hezbollah dans le sud du Liban, après y avoir déployé des troupes supplémentaires et appelé les habitants à éviter la zone côtière.

Au premier anniversaire de l'attaque meurtrière du Hamas contre le territoire israélien, lundi, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a juré de poursuivre le combat jusqu'à la victoire contre le Hezbollah libanais et le mouvement palestinien, des groupements soutenus par l'Iran, ennemi juré d'Israël.

Malgré les coups infligés au Hamas et au Hezbollah, dont les chefs ont été tués, ces mouvements continuent de tirer des roquettes contre Israël, frontalier au sud avec Gaza et au nord avec le Liban.

L'armée israélienne a annoncé que la 146e division avait commencé, lundi, "des opérations limitées et localisées contre des cibles et infrastructures terroristes du Hezbollah dans le sud-ouest du Liban", bordant la Méditerranée.

C'est la quatrième division qu'elle déploie depuis le début de son offensive terrestre dans le sud du Liban, 24 ans après le retrait de ses troupes de cette région occupée pendant 22 ans.

→ Un an de guerre à Gaza: découvrez notre grand format

Depuis un an, 1,9 million de Gazaouis ont été déplacés à l'intérieur de leur territoire. L'Echo a pu échanger avec Hussein, père de trois enfants, qui nous raconte son difficile parcours à travers son propre pays.

Lire aussi Dans les pas d'Hussein, un des 2 millions de déplacés de Gaza

→ Le Hezbollah est "brisé", affirme le ministre de la Défense israélien

Le ministre de la Défense israélien, Yoav Gallant, a affirmé mardi que l'armée israélienne avait probablement tué Hachem Safieddine, un haut-cadre du Hezbollah pressenti pour reprendre la tête du mouvement chiite libanais après l'assassinat de Hassan Nasrallah. "Le Hezbollah est une organisation sans chef, Nasrallah a été éliminé, son remplaçant l’a probablement été aussi. Cela a un effet dramatique sur tout ce qui se passe. Il n’y a personne pour prendre des décisions, personne pour agir", a déclaré Yoav Gallant lors d’une visite du commandement nord de l’armée israélienne, selon la presse israélienne.

Le responsable israélien a décrit "une organisation meurtrie et brisée, sans capacités de commandement et de tir significatives".

→ Le Hezbollah se dit favorable à une trêve

Le numéro deux du Hezbollah, Naïm Qassem, a annoncé mardi soutenir les efforts politiques menés par le président du Parlement libanais, le chiite Nabih Berri, allié du mouvement pro-iranien, pour parvenir à un cessez-le-feu négocié dans son conflit avec Israël.

Pour la première fois, Naïm Qassem n'a pas cité l'arrêt de l'offensive israélienne dans la bande de Gaza comme condition préalable à un arrêt des combats au Liban. Il a assuré que l'armée israélienne n'avait pas gagné de terrain depuis ses premières incursions au Liban et que les capacités militaires du Hezbollah étaient intactes malgré les "coups douloureux" portés ces dernières semaines par Israël. "Si l'ennemi poursuit sa guerre, alors le champ de bataille décidera", a-t-il mis en garde.

→ Pas de garantie que l'aéroport de Beyrouth ne sera pas frappé, selon les autorités libanaises

Le ministre libanais des Transports Ali Hamié a affirmé mardi à l'AFP avoir obtenu "des engagements" de la part d'Israël de ne pas frapper l'aéroport de Beyrouth, mais aucun "garantie"."Et il y a une grande différence entre des garanties fermes et des engagements", a souligné le responsable libanais, qui souhaite tout de même maintenir les opérations dans l'aéroport.

Situé près de la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah, l'aéroport international Rafic Hariri maintient pour l'instant ses vols malgré les frappes israéliennes désormais quotidiennes dans la zone. L'armée israélienne accuse le Hezbollah de faire circuler des armes par cet aéroport. Lundi, Washington a mis en garde contre toute atteinte à l'aéroport ou aux routes y menant afin notamment de permettre à ceux qui le souhaitent de quitter le Liban.

→ 17 personnes tuées à Gaza par une frappe israélienne

La Défense civile gazaouie a annoncé mardi la mort de 17 personnes tuées dans une frappe israélienne sur une maison d'un camp de réfugiés du centre de la bande de Gaza.

"Les équipes de la Défense civile ont récupéré 17 martyrs, dont des enfants, et plusieurs blessés après un bombardement aérien sur une maison dans le camp de réfugiés d'al-Bureij, dans le centre de Gaza", a déclaré à l'AFP Mahmoud Bassal, porte-parole de l'agence de premiers secours. Plusieurs frappes aériennes ont secoué le centre et le nord de la bande de Gaza dans la nuit de lundi à mardi, a-t-il ajouté.

Les opérations militaires israéliennes se poursuivent à Jabalia, dans le nord de l'enclave palestinienne, dont le centre-ville et le camp de réfugiés sont encerclés par l'armée israélienne depuis dimanche.

L'armée israélienne a annoncé mardi avoir tué "environ 20 terroristes" ces dernières 24 heures à Jabalia, où elle affirme avoir découvert un entrepôt du Hamas.

Lundi 7 octobre

→ Nouvelles frappes israéliennes contre la banlieue sud de Beyrouth

L'agence officielle libanaise Ani a fait état de nouvelles frappes israéliennes lundi soir contre la banlieue sud de Beyrouth, pilonnée sans relâche depuis plusieurs jours.

La banlieue sud "a été la cible de deux raids", a indiqué Ani, peu après un nouvel ordre d'évacuation lancé par l'armée israélienne aux habitants de certains secteurs de ce fief du Hezbollah, qui est la cible de bombardements depuis le 23 septembre, date à laquelle Israël et le mouvement pro-iranien sont entrés en guerre ouverte.

→ La "zone côtière" du sud du Liban "bientôt" visée par Israël

L'armée israélienne a averti lundi soir qu'elle s'apprêtait à étendre ses opérations contre le Hezbollah dans la "zone côtière" du sud du Liban, enjoignant les habitants à ne pas se rendre sur les plages ou en mer dans cette région.

Les forces armées israéliennes "viseront bientôt les activités terroristes du Hezbollah dans la zone côtière", annonce le porte-parole de l'armée israélienne pour le public arabophone, Avichai Adraee, dans un message sur Telegram.

→ "La situation ne fait qu'empirer", déplore le chef de la diplomatie européenne

Un an après la "terrible attaque" contre Israël, le Proche-Orient est "au bord d'une conflagration totale que la communauté internationale semble incapable de contrôler", a déploré lundi le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.

"La situation ne fait qu'empirer. Les populations de la région sont plus en danger que jamais et sont prisonnières d'un cycle sans fin de violence, de haine et de revanche", a-t-il déclaré dans un communiqué. Le chef de la diplomatie de l'UE a réitéré son appel à un cessez-le-feu, soulignant qu'"aucune solution militaire ne pourra jamais apporter un avenir aux peuples palestinien et israélien".

→ Un vol militaire rapatriera des Belges du Liban mercredi

Un vol militaire belge sera organisé mercredi dans le but de rapatrier des citoyens belges et européens du Liban, où l'armée israélienne mène une offensive contre le Hezbollah.

L'avion partira pour Beyrouth depuis l'aéroport de Cologne, en Allemagne, chargé de matériel médical pour venir en aide aux hôpitaux libanais. Il reviendra ensuite en Belgique avec une capacité de 250 places, destinées aux personnes qui ont émis le souhait de quitter le Liban, annonce la ministre démissionnaire des Affaires étrangères Hadja Lahbib.

Le nombre de Belges ayant exprimé le souhait de quitter le pays a augmenté ces dernières heures, selon le cabinet de la ministre.

Plus de 400.000 personnes ont fui le Liban vers la Syrie entre le 23 septembre, jour où Israël et le Hezbollah libanais sont entrés en guerre ouverte et le 5 octobre, rapportent par ailleurs lundi les autorités libanaises.

→ Les rebelles houthis au Yémen revendiquent des tirs de missiles contre Israël

Les rebelles yéménites houthis, soutenus par l'Iran, ont revendiqué lundi des frappes contre Israël, où l'armée a annoncé plus tôt l'interception d'un missile tiré depuis le Yémen.

Les Houthis, qui contrôlent une grande partie du pays, ont "visé deux cibles militaires de l'ennemi israélien avec deux missiles" vers Tel-Aviv, a affirmé leur porte-parole militaire, Yahya Saree, rapportant également des tirs de drones sur "plusieurs cibles" en Israël plus tôt dans la journée.

→ Israël mène de nouvelles frappes "importantes" contre le Hezbollah au Liban

L'aviation israélienne a bombardé lundi "une trentaine de villages" dans le sud du Liban, frontalier du nord d'Israël, "en moins d'une demi-heure", a annoncé l'agence officielle libanaise ANI. L'armée israélienne avait annoncé, peu avant, être en train de mener des frappes aériennes "importantes" contre des positions du Hezbollah dans le sud du Liban.

L'armée de l'air israélienne a également mené lundi une frappe dans la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah, près de l'aéroport international, toujours opérationnel, a indiqué une source de sécurité à l'AFP.

Vue en plein écran Une frappe aérienne israélienne touche Khiam, dans le sud du Liban, le 7 octobre 2024. ©EPA

→ Depuis un an, 41.909 personnes sont mortes à Gaza

Le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, mouvement islamiste au pouvoir dans la bande de Gaza, a publié, ce lundi, un nouveau bilan de 41.909 morts dans le territoire palestinien depuis le début de la guerre avec Israël il y a précisément un an.

Au moins 39 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures, a-t-il indiqué dans un communiqué, ajoutant que 97.303 personnes avaient été blessées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre, le 7 octobre 2023.

Vue en plein écran L'armée israélienne poursuit son offensive dans la bande de Gaza, où au moins 39 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures, selon le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas. ©REUTERS

→ Dix pompiers tués dans une frappe israélienne au Liban

Dix pompiers libanais ont été tués dans une frappe aérienne israélienne sur leur caserne dans une localité du sud frontalière d'Israël, a annoncé le ministère de la Santé.

"Dix pompiers ont été tués" alors qu'ils "se trouvaient dans la caserne, prêts à sortir pour des opérations de sauvetage", a indiqué le ministère de la Santé, qui a dénoncé un "massacre". "Le déblayage des décombres se poursuit dans le bâtiment très endommagé", a ajouté le ministère dans un communiqué.

Depuis le début des affrontements, il y a un an, entre Israël et le Hezbollah, plus de 115 secouristes et pompiers ont été tués, selon un bilan de l'AFP basé sur des chiffres officiels libanais

→ La branche armée du Hamas revendique des tirs sur Tel-Aviv

La branche armée du Hamas a revendiqué le tir d'un barrage de roquettes sur Tel-Aviv ce lundi, premier anniversaire de l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien, qui a déclenché la guerre à Gaza, désormais étendue au Liban.

Les Brigades Ezzedine Al-Qassam "ont frappé profondément dans le territoire de l'occupation (nom donné par le Hamas à Israël, NDLR), ciblant la ville de Tel-Aviv avec un barrage de missiles M90 dans le cadre de la guerre d'usure en cours", a affirmé la branche armée du Hamas dans un communiqué.

→ De nouveaux soldats israéliens sur le territoire libanais

L'armée israélienne a annoncé ce lundi que des soldats appartenant à une troisième division étaient désormais engagés dans les combats terrestres contre le Hezbollah dans le sud du Liban.

"Des soldats de la 91ᵉ division ont entamé, hier (dimanche), une activité opérationnelle localisée et ciblée dans le sud du Liban", a indiqué l'armée dans un communiqué.

→ De Croo plaide pour "un cessez-le-feu sur tous les fronts"

"Il est grand temps d'instaurer un cessez-le-feu sur tous les fronts", a déclaré le Premier ministre démissionnaire Alexander De Croo sur X ce lundi, un an après l'attaque du Hamas contre Israël.

"Nous nous souvenons des victimes de la terrible attaque terroriste perpétrée l'année dernière par le Hamas contre Israël. Nous réitérons notre appel à la libération de tous les otages", a écrit Alexander De Croo sur X. "Les civils innocents ont assez souffert et les droits de l'homme doivent être respectés. Il est grand temps d'instaurer un cessez-le-feu sur tous les fronts", a-t-il ajouté.

"Nos pensées vont aux otages, aux familles et proches des victimes", a assuré, sur le même réseau social, la ministre des Affaires étrangères démissionnaire, Hadja Lahbib.

→ Mort d'un otage détenu à Gaza

Le Forum des familles a annoncé, ce lundi, la mort d'un otage israélien un an jour pour jour après son enlèvement au festival de musique Nova pendant l'attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sud d'Israël.

"Le Forum des familles d'otages pleure le meurtre d'Idan Shtivi", 28 ans, dont le "corps est toujours" à Gaza, écrit le Forum dans un communiqué.

→ Quatre projectiles tirés depuis Gaza après le début des cérémonies

L'armée israélienne a indiqué ce lundi que quatre projectiles avaient été tirés à partir de la bande de Gaza en direction d'Israël au moment où le pays marquait le début des cérémonies du premier anniversaire de l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023. La branche armée du Hamas a revendiqué des tirs de roquettes peu après.

Selon l'armée israélienne, les sirènes d'alerte ont retenti à 6h31 (5h31 heure belge) dans plusieurs localités du pourtour de la bande de Gaza, soit deux minutes après le début des cérémonies. "Quatre projectiles ont été identifiés" comme ayant été tirés depuis la bande de Gaza, dont trois "ont été abattus", le quatrième étant "tombé sur une zone inhabitée", indique un communiqué militaire.

→ Premier anniversaire de l'attaque du 7 octobre 2023

Israël a lancé, ce lundi matin, les cérémonies marquant le premier anniversaire de l'attaque du Hamas, le 7 octobre 2023, journée la plus meurtrière de l'histoire du pays, qui a déclenché la guerre en cours à Gaza.

À Réïm, sur les lieux du massacre du festival de musique Nova, où plus de 370 personnes ont été tuées, une foule recueillie a donné le coup d'envoi de ces cérémonies par une minute de silence à 6h29 précises (5h29 heure belge), moment du début de l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien sur le sud d'Israël.

Vue en plein écran ©EPA

Le président israélien Isaac Herzog, présent sur les lieux, a rencontré des familles de victimes et devait prononcer une allocution. Le kadfish, la prière des morts, a été lu par plusieurs pères ayant perdu leur fils au festival Nova.

Pendant que des proches des personnes tuées allumaient des bougies, l'écho des tirs d'artillerie et d'un hélicoptère en vol se faisait entendre depuis la bande de Gaza, très proche.

Vue en plein écran ©REUTERS

La cérémonie de Réïm est la première d'une série d'événements mémoriels devant avoir lieu au long de la journée alors que le pays continue son offensive à Gaza, et désormais aussi au Liban, où l'armée israélienne a lancé, il y a une semaine, une offensive terrestre contre le mouvement islamiste Hezbollah.

→ Édito | Un an après le 7-Octobre, le droit international comme boussole

Le droit international reste le meilleur instrument de résolution des conflits mondiaux. Ce qui se joue au Moyen-Orient, c'est aussi la façon de mener et de résoudre des guerres partout sur la planète.

→ Emmanuel Macron à Benjamin Netanyahou: "L'engagement de la France pour la sécurité d'Israël est indéfectible"

Dimanche, le président français Emmanuel Macron a réaffirmé, lors d'un entretien téléphonique avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, "l'engagement indéfectible" de la France pour la sécurité d'Israël, mais a aussi insisté sur l'urgence d'un cessez-le-feu à Gaza et au Liban, a annoncé l'Élysée.

L'essentiel Israël a annoncé, ce mardi, étendre ses opérations au sol sur le territoire libanais . Une quatrième division y a été déployée.



. Une quatrième division y a été déployée. Ce lundi 7 octobre marquait le premier anniversaire de l'attaque du Hamas sur le territoire israélien. Cette attaque avait provoqué la mort de 1.200 personnes et 251 avaient été enlevées. Suite à cette attaque, Israël a lancé une offensive sans précédent dans la bande de Gaza pour "détruire" le Hamas. Après un an de bombardements israéliens, le bilan humain s'élève à près de 42.000 morts palestiniens, pour la plupart des civils. Alors que l'offensive israélienne continue à Gaza, Tsahal bombarde également le Liban depuis la mi-septembre, dans des opérations visant le Hezbollah. Publicité La guerre à Gaza et au Liban s'accompagne d'une escalade entre Israël et l'Iran, allié du Hamas et du Hezbollah, alors qu'Israël a menacé de riposter après les tirs de 200 missiles le 1ᵉʳ octobre contre son territoire, faisant redouter une contagion à l'ensemble du Moyen-Orient.

