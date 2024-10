Israël au Liban : le mandat des Casques bleus de la Finul devrait être renforcé, selon Borrell

Le chef de la diplomatie européenne a suggéré samedi de renforcer le mandat de la Mission de maintien de la paix de l'ONU au Liban (Finul), actuellement dans l'incapacité de s'interposer entre le Hezbollah et Israël et qui accuse l'armée israélienne de tirer délibérément sur ses positions .

"Ils ne peuvent pas agir de façon autonome, c'est à l'évidence un rôle limité. On pourrait envisager d'étendre ce rôle mais cela exige une décision du Conseil de sécurité des Nations unies", a déclaré Josep Borrell aux journalistes lors d'une réunion des ministres de la Défense du G7 à Naples, en Italie.

Josep Borrell a détaillé au même moment sur son compte X ses priorités pour le Liban, parmi lesquelles "un cessez-le-feu immédiat" et "un mandat plus robuste pour la Finul" .

"Il y a au Liban un nouveau contexte politique, plein de dangers, mais qui pourrait aussi apporter des changements. Le plus important est la possibilité pour le pays de construire enfin sa pleine souveraineté, minée par des acteurs externes", a écrit M. Borrell.

Il a appelé à l'application de la résolution 1701 des Nations unies, qui a acté la fin de la guerre entre Israël et le Hezbollah en 2006, et qui stipule que seuls les Casques bleus et l'armée libanaise doivent être déployés dans le sud du Liban frontalier d'Israël.