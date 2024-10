Mort de Nasrallah, opérations israéliennes au Liban: assiste-t-on à un tournant au Proche-Orient?

Alors qu'Israël mène désormais des opérations terrestres "limitées" au Liban, la disparition du chef du Hezbollah souligne en creux la perte d'influence régionale du mouvement. De son côté, l'Iran cherche à contenir la confrontation.

L’onde de choc continue de se propager, après la mort de Hassan Nasrallah. Le chef du Hezbollah, organisation dont la branche armée est classée terroriste par l’Union européenne, n’était pas seulement l’homme le plus puissant du Liban: il était une figure politique majeure du Proche-Orient. Chef de l’armée non gouvernementale la plus puissante du monde, il était l’incarnation dans le monde arabe de la "résistance" contre Israël.

Portant le turban noir de "sayyid" (titre honorifique de descendant du prophète), il était autant vénéré par ses partisans que haï pour ses méthodes sanguinaires et sa responsabilité dans la paralysie du Liban – entre autres crimes, le Hezbollah est tenu pour responsable de l'assassinat du premier ministre Rafic Hariri.

Opération israélienne au sol

Deux décennies après la guerre des 33 jours, au cours de laquelle Nasrallah était sorti vivant d’un premier bombardement israélien le prenant pour cible, il a péri le 27 septembre, avec un nombre encore indéfini de victimes civiles, sous un tapis de bombes visant son bunker sous-terrain de la banlieue de Beyrouth.

Avec l'élimination d'Hassan Nasrallah et la destruction du quartier général du Hezbollah, l'armée israélienne continue de fendre l’image de fer de lance de la "résistance" que le groupe s’était forgée [...].

La mort de Hassan Nasrallah n'a pas pour autant amorcé une désescalade dans cette nouvelle phase du conflit. L'armée israélienne a en effet annoncé mardi que des troupes au sol avaient traversé la frontière pour combattre le Hezbollah dans des villages du sud du Liban. Le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, a dit être convaincu, comme Israël, de la "nécessité de démanteler les infrastructures d'attaque" du Hezbollah.

La disparition de Hassan Nasrallah entraîne une cascade de questions, allant des suites des opérations au Liban à la signification de cet événement pour la stabilité de l’ensemble de la région.

À quel point le Hezbollah est-il affaibli ?

Même si le mouvement islamiste parvient rapidement à désigner un remplaçant à son chef défunt, il est considérablement affaibli. Pendant près de deux décennies, depuis la guerre de 2006, il conservait l’image d’un groupe puissant capable de tenir tête à l’armée israélienne, la plus puissante de la région. Cette image s’était dégradée avec les explosions simultanées de bipeurs et de talkie-walkie: les services israéliens étaient parvenus à exploiter une faille de sécurité de grande ampleur pour cibler ses membres.

Avec l'élimination d'Hassan Nasrallah et la destruction du quartier général du Hezbollah, l'armée israélienne (Tsahal) continue de fendre l’image de fer de lance de la "résistance" que le groupe s’était forgée, montrant au passage comment son chef se cachait sous des immeubles civils érigés en boucliers humains.

"Non seulement les États arabes ne soutiennent pas le Hezbollah, mais ils souhaitent officieusement sa disparition." Adel Bakawan Chercheur associé à l'Institut français des relations internationales (Ifri)

Après une semaine de frappes israéliennes à travers le pays, le Hezbollah est affaibli militairement. Avant le déclenchement de la campagne aérienne de Tsahal, le groupe armé était crédité d’environ 20.000 combattants et plus de 150.000 roquettes et missiles. Ses pertes humaines auraient atteint 17% de sa base militante, et au moins 1.800 de ses infrastructures militaires auraient été détruites, rapporte Adel Bakawan, spécialiste de la région et chercheur associé à l'Institut français des relations internationales (Ifri).

En outre, constate le chercheur, "le Hezbollah n'a jamais été aussi isolé dans le monde arabe". Aucun État ne se porte à son secours, pas même le régime de Bachar al-Assad, auquel il avait prêté main-forte lors de la guerre civile syrienne. "Non seulement les États arabes ne soutiennent pas le Hezbollah, mais ils souhaitent officieusement sa disparition."

Quant au parrain perse du mouvement, il ne s'implique pas davantage. "C'est le point le plus terrible pour le Hezbollah: la République islamique d'Iran ne souhaite absolument pas s'engager dans cette guerre au Moyen-Orient", poursuit Bakawan. "Depuis sa création en 1982, jamais le Hezbollah n'a été aussi fragilisé", constate le chercheur.

Comment le Hezbollah va-t-il se positionner désormais ?

Émanation d'un Iran qui cherche à éviter une entrée en guerre, le Hezbollah apparaît dans l'expectative du prochain mouvement israélien. Le "parti de Dieu" n’a pas encore désigné de successeur à Nasrallah (le chef de son Conseil exécutif, Hachem Safieddine, est pressenti). En attendant, son ancien bras droit porte la parole du mouvement et n'annonce aucune inflexion notable.

"Nous continuons dans les pas de Hassan Nasrallah", a fait savoir Naïm Kassem, apparaissant, coiffé de son turban blanc, dans une vidéo. La milice, qui avait repris les tirs de roquettes sur le nord d’Israël suite à l’offensive de l’armée israélienne à Gaza, indique qu'elle poursuivra cette logique, liant le sort de la frontière nord d'Israël à celui des gazaouis.

Alors que des opérations terrestres "limitées" d'Israël contre le Hezbollah ont été confirmées ce lundi, l'armée libanaise a repositionné ses troupes dans le sud du pays frontalier du nord d'Israël, a déclaré à l'AFP un responsable militaire.

Israël entend ainsi écarter le Hezbollah du sud Liban pour protéger le nord de son propre territoire, ce qui a poussé le Premier ministre libanais Najib Mikati a faire appel à l'application de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations unies, qui avait mis fin à la guerre de 2006: celle-ci prévoit le retrait du Hezbollah à 30 km au nord du fleuve Litani.

Le Hezbollah, affaibli, pourrait-il se retirer, au risque de perdre la face ? "Non seulement un retrait du Hezbollah au-delà des 30 km n'est pas exclu, mais je pense que les conditions sont réunies pour demander son désarmement partiel et pousser le Parti de Dieu à devenir un parti comme les autres au Liban", avance Adel Bakawan.

Jusqu’où Israël va-t-il pousser son avantage ?

Le Hezbollah n'a pas l'initiative, et l'avenir de la région reste aux mains des décideurs israéliens. Le département d’État américain a annoncé lundi soir qu’Israël menait des opérations terrestres "limitées" visant le Hezbollah dans le sud du Liban. Selon une source anonyme citée par Reuters, l’armée libanaise aurait d’ailleurs reculé ses troupes d’au moins cinq kilomètres par rapport à la frontière avec Israël.

L’État hébreu cherche à créer une zone tampon pour protéger ses populations civiles de la menace d’une attaque du Hezbollah. En l'absence d'un arrangement diplomatique, jusqu’où ira-t-il pour réaliser ce nouveau but de guerre ? La question reste ouverte, mais la perspective de destructions de grande ampleur le long de la frontière – à l’image de celles opérées à Gaza suite à l’attaque du 7 octobre – hante les esprits.

"Quand les organisations miliciennes irakiennes, par exemple, avaient des litiges à régler, c’est à Beyrouth qu’elles allaient, pour consulter Hassan Nasrallah. Avant d’aller à Téhéran." Adel Bakawan Chercheur associé à l'Institut français des relations internationales (Ifri)

En outre, la logique concentrique d’Israël qui, après s’être concentré sur le Hamas, porte ses efforts contre le Hezbollah, maintient également ouvert le spectre d’une confrontation directe avec l’Iran: la première puissance de "l'Axe de la Résistance", l'alliance politico-militaire anti-israélienne et anti-occidentale reliant Téhéran, Damas et les milices affiliées.

À quel point la disparition de Nasrallah ébranle-t-elle "l’Axe de la résistance"?

"Depuis la guerre de 2006 entre le Hezbollah et Israël, il était perçu non seulement par les chiites, mais aussi par le monde musulman sunnite, comme l’incarnation de la résistance islamique", souligne Adel Bakawan. Plus encore, Nasrallah était le pivot autour duquel toutes les organisations de cette mouvance, de la Syrie jusqu’au Yémen, se regroupaient, poursuit le chercheur.

"Quand les organisations miliciennes irakiennes, par exemple, avaient des litiges à régler, c’est à Beyrouth qu’elles allaient, pour consulter Hassan Nasrallah. Avant d’aller à Téhéran. Il était le fédérateur, le référentiel par excellence de cet Axe de la Résistance", explique Adel Bakawan. Sa disparition n’ébranle donc pas seulement le Hezbollah et ses activités au Liban, mais l’ensemble du réseau de proxys de l'Axe de la Résistance formé par l'Iran.

Comment l’Iran réagit-il?

À Téhéran, la réaction des mollahs aux opérations d'Israël reste mesurée. Après la mort d'Hassan Nasrallah, le guide suprême iranien, Ali Khamenei, a décrété cinq jours de deuil national, et promis que le Hezbollah "non seulement ne disparaitra pas, mais deviendra encore plus solide". Mais Téhéran a aussi fait savoir lundi qu’il ne "déploierait" pas de combattants au pays du cèdre pour venir en aide à son proxy.

"L'Iran va faire l'impossible pour éviter l'embrasement régional." Adel Bakawan Chercheur associé à l'Institut français des relations internationales (Ifri)

En avril, Téhéran avait montré au monde les limites de sa réponse militaire: douze jours près l'attaque contre son consulat, à Damas, il avait envoyé des centaines de missiles vers Israël sans occasionner de dégâts majeurs – l'essentiel des tirs ayant été intercepté. La canonnade n’avait eu aucun effet dissuasif sur Israël, qui, trois mois plus tard, avait exécuté le chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, à Téhéran.