Comment Kamala Harris a convaincu Wall Street malgré sa réputation impitoyable

De nombreux géants de la finance soutiennent la démocrate, pourtant favorable à une régulation stricte du secteur. Son atout? La prévisibilité, face au lunatique Donald Trump.

Entre Kamala Harris et les géants de Wall Street, cela n'a pas toujours été le grand amour. Et pourtant, en à peine une semaine de campagne, la vice-présidente des États-Unis n'a eu aucun mal à lever plus de 200 millions de dollars auprès de généreux donateurs pour financer sa course à la Maison-Blanche, dont deux tiers contribuaient pour la première fois.

En guise de comparaison, Donald Trump avait levé 331 millions de dollars au deuxième trimestre, pendant que Joe Biden était parvenu à récolter 264 millions de dollars avec ses alliés démocrates. Des sommes colossales, dont le poids stratégique est tout aussi important pour le résultat électoral. Plus il y a de dollars dans la caisse de campagne, plus celle-ci peut toucher de monde, en finançant des événements, des publicités et des opérations sur le terrain.

20 milliards $ En 2012, JPMorgan Chase, Wells Fargo et Bank of America finiront par débourser 20 milliards de dollars pour dédommager les propriétaires lésés après la crise financière, face à l'insistance de la procureure Kamala Harris.

La bataille des subprimes

Dans ce contexte, obtenir le soutien de banquiers et d'investisseurs aux poches profondes s'avère crucial. Mais pour que Wall Street se rallie à un candidat, celui-ci doit aller dans son sens. Et à ce jeu-là, c'est peu dire que l'actuelle vice-présidente ne part pas gagnante.

Retour une décennie en arrière. Kamala Harris est alors procureure générale de Californie, un des États les plus touchés par la crise financière. Durant l'année 2008, 236.000 maisons y sont saisies par les banques, qui ont prêté à taux variables à des emprunteurs risqués dits "subprime", qui ne sont plus en mesure de rembourser leurs crédits pour des biens dont la valeur s'est, de plus, effondrée.

Considérées comme largement responsables de cette situation en raison de leur laxisme, les cinq plus grandes banques américaines concluent en 2012 un accord avec le gouvernement fédéral pour plus de 25 milliards de dollars, visant à dédommager les propriétaires lésés. Mais Kamala Harris ne l'entend pas de cette oreille. Elle entend obtenir un dédommagement propre, rien que pour les Californiens. JPMorgan Chase, Wells Fargo et Bank of America proposent initialement entre 2 et 4 milliards de dollars: ils finiront par en débourser 20 milliards face à l'insistance de la procureure.

Un gouvernement de Kamala Harris devrait probablement poursuivre l'agenda de régulation stricte du secteur financier dessiné ces dernières années par Joe Biden.

"Deux chiens dans une bagarre"

Dans sa biographie "The Truths We Hold: An American Journey", publiée en 2019, Kamala Harris se rappelle d'un échange téléphonique tendu avec Jamie Dimon, déjà CEO de JPMorgan à l'époque. "Nous étions comme deux chiens dans une bagarre. (...) 'Vous essayez de voler mes actionnaires', a crié Dimon presque aussitôt qu'il a entendu ma voix". Ce à quoi l'actuelle candidate à la présidentielle lui avait répondu: "Vos actionnaires?! Moi, mes actionnaires, ce sont les propriétaires de Californie. Venez les voir. Demandez-leur de qui a été volé".

Aujourd'hui, la relation est plus cordiale. En mars dernier, les deux ont même partagé un déjeuner à la Maison-Blanche. Sur le fond cependant, un gouvernement de Kamala Harris devrait probablement poursuivre l'agenda de régulation stricte du secteur financier dessiné ces dernières années par Joe Biden, une perspective peu réjouissante pour les banques de Wall Street ou encore les acteurs de la crypto.

Là où Donald Trump s'est montré pro-crypto et a évoqué l'idée de démettre de ses fonctions le président de la SEC (Securities & Exchange Commision) Gary Gensler, le gouvernement démocrate en fonction a adopté ou proposé des règles régulant mieux les frais bancaires, les prêteurs non bancaires et les fournisseurs de dette médicale, ou encore requis plus de transparence des hedge funds. Il a aussi, via la Fed, exigé des hausses des ratios de capitaux propres que les banques doivent détenir pour se conformer aux règles de Bâle III.

La dérégulation excessive voulue par Trump pourrait augmenter les risques du secteur financier et le rendre plus fragile à l'avenir.

Plus de contrôle pour moins de risques?

Mais malgré toutes ces initiatives, Wall Street ne semble pas complètement hostile à sa candidature. Premièrement, les détails de sa politique de régulation financière envisagée ne sont pas encore connus, et devraient de toute manière passer par les différentes agences en charge de ces problématiques. De plus, Kamala Harris reste perçue comme moins à gauche sur ces questions que d'autres démocrates tels qu'Elizabeth Warren ou Bernie Sanders, ce qui avait déjà joué en sa faveur en 2020.

Elle est ainsi parvenue à obtenir le soutien de plusieurs figures de poids dans le secteur financier. Parmi celles-ci, on retrouve Jonathan Gray, président du numéro 1 mondial du private equity Blackstone (mais pas le CEO de cette même firme, Steve Schwarzman, qui soutient officiellement Trump), le milliardaire George Soros, les CEO et président de la banque d'investissement Lazard Peter Orszag et Ray McGuire, ou encore l'ancien coprésident de Goldman Sachs Robert Rubin, qui fut secrétaire au Trésor dans le gouvernement de Bill Clinton. En revanche, Bill Ackman, l'influent CEO du hedge fund Pershing Square, s'est rallié derrière Trump (probablement en raison de son positionnement plus favorable à Israël).

Plus largement, un des points appréciés chez les grands noms de la finance est que la politique de Kamala Harris devrait surtout être plus prévisible que celle du lunatique Donald Trump. Le républicain promet certes de libérer Wall Street du "poids réglementaire", ce qui pourrait relancer les fusions et acquisitions. Mais une dérégulation excessive pourrait augmenter les risques du secteur financier et le rendre plus fragile à l'avenir. Son colistier J.D. Vance a par ailleurs tenu des propos contradictoires en la matière lors de la convention nationale républicaine il y a deux semaines, laissant entendre que Trump "ne fera pas de cadeaux à Wall Street". La voie que semble prendre la candidate démocrate serait, là aussi, plus claire: celle de géants mieux contrôlés, mais pour leur propre bien.