La décarbonation invoquée par la direction

Cette unité, appartenant à la multinationale norvégienne éponyme, produit des engrais azotés. "La direction invoque la nécessité de décarboner le site, ce qui impliquerait notamment la fermeture de l'unité de production d'ammoniac" , explique Lionel Quebella, permanent la Centrale Générale (FGTB) Mons-Borinage. La direction évoque aussi une concentration de la production sur les produits les plus compétitifs, notamment les engrais à base de nitrate haut de gamme et les produits chimiques azotés industriels.

Le responsable syndical incrimine le manque d'anticipation de l'entreprise. "On sait depuis des années qu'il faut décarboner et rien n'a été fait. Contrairement, par exemple, à Holcim, située non loin de l'usine Yara, qui a adopté depuis longtemps une stratégie de décarbonation", souligne Lionel Quebella.