La compagnie pétrolière d'Abu Dhabi va débourser 14 milliards d'euros pour acquérir l'Allemand Covestro

Adnoc, la compagnie pétrolière des Émirats arabes unis, souhaite acquérir Covestro, spécialiste allemand du plastique, dans un méga-deal estimé à plus de 14 milliards d'euros.

C'est aujourd'hui que l'Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) devrait faire une offre formelle pour acquérir Covestro pour environ 14,4 milliards d'euros (15,90 milliards de dollars), dette comprise, selon les informations du Financial Times.

Fin août, des initiés avaient rapporté à l'agence de presse Reuters qu'Adnoc était sur le point de conclure la procédure de due diligence pour la reprise de Covestro . Le groupe de plastique de Leverkusen avait déclaré fin juin être entré en négociations concrètes avec Adnoc. Après des mois de courtage, le groupe pétrolier avait laissé entrevoir une offre possible de 62 euros par action, sous réserve des résultats de l'audit.

Made in Bayer

Covestro, qui fabrique des plastiques et des produits chimiques pour la construction et l'ingénierie, est l'ancienne filiale plastique de Bayer, que le groupe pharmaceutique et agricole avait introduite en bourse en 2015. L'entreprise emploie environ 17.500 personnes dans le monde, dont près de 7.000 en Allemagne.