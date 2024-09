Tupperware en aveu de faillite, mais les activités belges se poursuivent

C'était dans l'air depuis mardi et les informations diffusées par l'agence Bloomberg. Ce mercredi matin, on apprend que l'entreprise Tupperware a bien lancé une procédure de faillite. Le fabricant américain des célèbres boîtes alimentaires en plastique a déposé une demande de protection au titre du chapitre 11, la loi américaine sur les faillites, qui le protège de ses créanciers.

"Au cours des dernières années, la situation financière de la société a été gravement affectée par un environnement macroéconomique difficile ", a déclaré Laurie Ann Goldman, CEO de la société. Par conséquent, nous avons exploré plusieurs options stratégiques et avons estimé" que se placer sous la loi de protection sur les faillites était "la meilleure issue", car elle devrait "nous apporter une flexibilité essentielle " à la transformation numérique et technologique de notre société, explique la CEO dans les documents de la procédure de faillite.

Dans les documents déposé devant le tribunal américain des faillites du Deleware, Tupperware évalue ses actifs (patrimoine) entre 500 millions et un milliard de dollars, et son passif (capitaux et dettes) entre un et dix milliard de dollars. Il répertorie aussi entre 50.000 et 100.000 créanciers. La cotation de l'action Tupperware avait été suspendue mardi à la Bourse de New York.