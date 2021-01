La maîtrise des armements entre dans une phase plus complexe

Etats-Unis et Russie ont actuellement planifié la modernisation de leurs arsenaux nucléaires pour maintenir la dissuasion à l’horizon 2070-2080. Mais on perçoit combien l’avenir de la maîtrise des armements va entrer dans une nouvelle dynamique des plus complexe. De fait, de nombreux défis apparaissent dans un monde incertain post-guerre froide...

Le 5 février prochain, le traité New START [1] de contrôle des armements nucléaires stratégiques (portée supérieure à 5.500 km) entre les Etats-Unis et la Russie doit expirer. Il fut signé par Obama et Medvedev en 2010 et ratifié le 5 février 2011.

Malgré les pourparlers à Genève entre les deux puissances (90% des stoks mondiaux), ceux-ci n’aboutirent pas dès lors que l’administration Trump avait exigé que l’arsenal chinois soit inclus dans les discussions alors que Pékin n’y était pas contraint. Cela ne pouvait aboutir dès lors que Pékin n’était pas preneuse, sa capacité nucléaire n’étant pas en surcapacité (320 têtes dont certains à objectifs de théâtre régionaux). L’obsession anti-chinoise de l’ancienne admistration était bel et bien présente, des plus contre-productive, alors que la disproportion de moyens capacitaires était flagrante (5% face aux arsenaux russo-américains).

Depuis le 21 janvier, la donne a changé. L’administration Biden souhaite prolonger le traité New START pour 5 ans, durée maximale permise par ledit traité, rejoignant la position russe à ce sujet avec de probables discussions sur ce délai. Il s’agit de gagner du temps avec l’idée du nouveau président américain de poursuivre une extension du traité.

Nous savions déjà que les candidats démocrates aux élections souhaitaient cette décision qui implique le respect des plafonds : 1.550 têtes stratégiques actives et 700 lanceurs déployés. Traité qui a pour principal intérêt de maintenir les ponts communicationnels sur les arsenaux et de renforcer les mesures de vérification intrusives et très contraignantes pour les deux parties.

Cette dimension de contrôle apporte de la prévisibilité et permet une transparence mutuelle en évitant d’éventuelles mauvaises interprétations. La connaissance de l’autre garantit l’effectivité de la dissuasion tout en améliorant la compréhension et la clarification réciproque des « messages doctrinaux ». Le traité peut également indirectement réduire la course nucléaire des pays proliférateurs. Une manière aussi de « repolitiser la politique étrangère » américaine très malmenée sous Trump. Et si la Chine peut demeurer un défi, cela ne devrait plus inclure la dimension nucléaire en tant que telle.

Un effeuillage

Reste que ce traité stratégique reste le dernier qui soit effectif en matière nucléaire. Il y a eu, ces dernières années, détricotage des mesures de réduction des arsenaux nucléaires : absence de ratification du traité sur l’arrêt des essais nucléaires (TICE)[2], dénonciation réciproque des traités sur les armes nucléaires à portée intermédiaire (INF, 2019), retrait (en 2002) du traité sur les anti-missiles (ABM) et dénonciation américaine en 2018 de l’accord JCPoA avec l’Iran.

Ces différents champs de négociations pourraient être relancés sous Biden, sans pour autant signer et ratifier le traité sur l’interdiction des armes nucléaires, à l’instar des pays membres de l’OTAN et des Etats nucléaires historiques et récents qui ont également refusé d’être associés à ce traité fragilisant par son contenu les mesures de contrôle associées au TNP.

L’ Arms control vu comme discipline de la guerre froide et d’une bipolarité stratégique à cogérer (partenaire/adversaire) a permis de limiter quantitativement les arsenaux (missiles en silos et sur sous-marins et bombardiers), réduire en partie sa dimension qualitative (avant la dénonciation du traité ABM). L’objectif reste toujours de garantir une parité et la survie des forces (capacité de seconde frappe).

Un paysage nucléaire transformé

Au-delà, les arsenaux nucléaires stratégiques ont réduit leur voilure ces dernières années pour des raisons budgétaires et doctrinales. Mais il y a toujours surcapacité et bien des armes nucléaires non incluses dans le traité New START sont maintenues en réserve active ou inactive. Sans parler des armes nucléaires tactiques et de théâtre (inférieur à 5.500 km de portée).

Etats-Unis et Russie ont actuellement planifié la modernisation de leurs arsenaux nucléaires pour maintenir la dissuasion à l’horizon 2070-2080.

Mais on perçoit combien l’avenir de la maîtrise des armements va entrer dans une nouvelle dynamique des plus complexe. En effet, plusieurs défis apparaissent dans un monde incertain post-guerre froide. Comment répondre à une crise nucléaire régionale ? Comment appréhender les nouvelles armes conventionnelles à capacité désarmantes visant certains arsenaux nucléaires ? Quid d’une capacité nucléaire désarmante à partir des nouvelles armes hypersoniques (supérieurs à 7.000 km/h) actuellement expérimentées par les États-Unis, la Russie, la France ? Comment gérer la dimension nucléaire iranienne (sur le seuil ?) et nord-coréenne ? Comment réagir à une frappe électromagnétique ? Comment appréhender l’existence de têtes nucléaires de faible puissance [3] sur des lanceurs stratégiques aux objectifs limités (anti-prolifération) ? Certains systèmes d’armes nouveaux sont-ils des démonstrateurs (sans production opérationnelle ?) Est-ce de la gesticulation hautement médiatisée avant négociations ? Comment analyser les anti-missiles américains en Pologne et en Roumanie ? L’adoption du principe du non-emploi en premier (no first use) est-elle possible et crédible dans le champ dissuasif ?

D’ores et déjà, une nouvelle course qualitative se joue aujourd’hui avec toute la difficulté d’inclure ces problématiques dans les politiques nucléaires nationales et dans de nouveaux accords de contrôle des armements.

André Dumoulin

IRSD et ULg

[1] New START a remplacé le traité de Moscou (SORT) qui devait expirer en décembre 2012. Il fait suite au traité START-1 qui a expiré en décembre 2009, et au projet de traité START-2 qui n’est jamais entré en vigueur. Quant au traité START-3, les négociations n’ont jamais abouti.

[2] Il faut 44 signatures pour que TICE entre en vigueur. Il manque encore les signatures de la Corée du Nord, de l’Inde, du Pakistan, d’Israël, de l’Égypte, de l’Iran, de la Chine et des USA.