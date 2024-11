SpaceX lance la fusée Starship sous les yeux de Trump et Musk

Le système de lancement de SpaceX, composé de son booster Super Heavy et de son vaisseau spatial supérieur Starship , a quitté la tour de lancement peu après 16 heures, heure locale, mardi, marquant le début d’une mission planifiée d’environ une heure dans l’espace et partiellement autour du monde.

Cette fois-ci, SpaceX a renoncé à tenter d’attraper le booster en plein vol avec de gigantesques bras mécaniques – surnommés "baguettes" – l’un des moments les plus attendus de cette mission. Ce type de récupération avait été réussi lors d’un vol précédent.

Un spectateur de marque

Le président élu, Donald Trump, désormais proche d'Elon Musk, est arrivé au lieu d'observation du lancement avec le PDG de SpaceX, vers 15 heures, heure locale. Trump, vêtu d'un costume bleu et d'un chapeau rouge Maga ("Make America Great Again"), se tenait aux côtés de ses alliés, dont le sénateur américain du Texas, Ted Cruz, et Donald Trump Jr., tandis que le groupe bombardait Musk de questions sur le fonctionnement du lancement.