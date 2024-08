La Défense va dépenser 11 milliards pour ses nouveaux équipements d'ici 2030

Alors que les F-35 et les véhicules et navires de nouvelle génération vont progressivement entrer en service, la Défense va lancer de nouveaux marchés, notamment pour des missiles antiaériens et des hélicoptères lourds.

Environ 11 milliards d'euros: c'est le montant assez colossal que la Défense belge va dépenser jusqu'en 2030 pour l'achat de nouveaux équipements. Ces investissements, qui ne comprennent pas les dépenses pour de nouvelles infrastructures ou pour le renouvellement des stocks de munitions, découlent des engagements du plan Star approuvé par l'équipe De Croo début 2022 et des factures des commandes passées à l'époque par le gouvernement Michel.

L'armée belge va connaître à court terme une transformation majeure, avec l'entrée en service progressive des avions de combat F-35, des nouveaux véhicules blindés Griffon et Jaguar et des navires de guerre (chasseurs de mines et frégates) de nouvelle génération. Il s'agit des équipements commandés par la coalition suédoise, qui avait adopté une "Vision stratégique" destinée à requinquer une armée laminée par 30 ans d'économies. "Environ 95% de la Vision stratégique est sinon réalisée, du moins engagée. On va devoir faire nos exercices régulièrement en interne pour absorber toute cela", nous avait indiqué l'ancien patron (CHOD) de la Défense, l'amiral Michel Hofman, juste avant son départ.

Publicité

"Environs 95% de la Vision stratégique est sinon réalisée, du moins engagée." Amiral Michel Hofman Ancien Chef de la Défense

L'effort entamé par le gouvernement Michel fut poursuivi et accentué par la Vivaldi, qui adopta juste au lendemain de l'invasion de l'Ukraine un nouveau plan de modernisation (Star) concocté par la ministre de la Défense Ludivine Dedonder et l'état-major. Un programme qui n'en est qu'au début de sa réalisation. Alors que l'on s'apprête à changer de gouvernement, "il y a environ 15 à 20% du plan Star qui est sur les rails" d'après l'amiral Hofman. Selon la loi de programmation militaire, la Défense doit encore consacrer, à partir de 2025, un peu plus de 7 milliards d’euros à l'acquisition de nouveaux équipements majeurs, le reste étant constitué des reliquats de la Vision stratégique.

Publicité

La reconstruction d'une artillerie

Parmi les projets déjà lancés par le gouvernement sortant, il y a la reconstruction d'une artillerie, avec l'achat supplémentaire d'obusiers sur roue Caesar et de véhicules Griffon équipés de mortiers (492 millions d'euros). La Défense a aussi été autorisée à se doter de quinze hélicoptères utilitaires légers de type Airbus H145M (250 millions). Tout récemment, c'est le renouvellement des véhicules de franchissement (des ponts mobiles) qui a été lancé, un marché d'un montant de plus de 85 millions.

À part ses F-16, l'armée belge n'a plus aucun moyen pour combattre les dangers venant du ciel.

Mais il reste donc énormément à faire. Un des plus gros morceaux sera le rétablissement d'une défense antiaérienne. À part ses F-16 (et bientôt ses F-35), l'armée belge n'a en effet plus aucun moyen pour combattre les dangers venant du ciel, qu'il s'agisse d'avions, d'hélicoptères, de drones ou de missiles. Le plan Star prévoit près de 900 millions d'euros pour y remédier, principalement pour l’acquisition de deux systèmes complémentaires: d'une part, une batterie de missiles sol-air à longue portée pour la défense "statique" du territoire, de la population et des installations, et d'autre part, une batterie de missiles sol-air à courte portée pouvant également être déployée en opération.

Publicité

À cela, il faut ajouter la protection des unités mobiles contre des menaces aériennes, avec une batterie de petits missiles portables au sein de la Composante Terre. Le choix s'est déjà porté sur les Mistral français. La capacité de contrer des missiles balistiques n'est pas encore tranchée, mais on sait que la Belgique a rallié l'initiative ESSI (European Sky Shield Initiative), un projet lancé par l’Allemagne qui vise, dans le cadre de l'Otan, à mettre en place une défense aérienne multicouches, avec une capacité antimissile. Certaines sources ont aussi fait état d'un intérêt de la Belgique pour le système franco-italien SAMP/T de nouvelle génération. Enfin, la protection contre les drones fait l'objet d'études, un premier marché public devant être lancé pour des senseurs et des systèmes de commandement et de contrôle.

612 millions Un projet majeur des prochaines années sera l'achat de huit à dix hélicoptères lourds pour 612 millions.

Un autre projet majeur des prochaines années sera l'achat de huit à dix hélicoptères lourds (pour 612 millions) et de quatre nouveaux hélicoptères de recherche et de sauvetage (181 millions). Les premiers doteront l'armée belge d'une force héliportée sans équivalent dans son histoire. Il n'existe cependant pas d'hélicoptère européen disponible dans cette catégorie et l'appareil le plus souvent évoqué est le Boeing CH-47F Chinook à double rotor.

Des avions pour les forces spéciales

Au-delà de ces deux programmes, la liste est encore longue. On y trouve notamment le développement de la Composante Cyber, des petits avions de transport tactiques pour les forces spéciales, une participation dans les programmes d’imagerie satellite, l'acquisition de drones supplémentaires et aux nouvelles capacités, un nouveau hub médical...