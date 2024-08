Kinepolis subit une sévère chute du nombre de visiteurs

Les résultats de Kinepolis ont été fortement affectés par les grèves à Hollywood au premier semestre. C’était attendu, mais sans doute pas dans de telles proportions.

Kinepolis a connu un premier semestre très difficile. Le nombre de visiteurs a chuté de 16,7%, à un peu moins de 14 millions par rapport à la période correspondante en 2023. En cause: les grèves des scénaristes et des acteurs, qui ont touché, il y a un an, l’industrie hollywoodienne. Elles ont retardé la sortie de gros blockbusters et empêché un retour à l'offre de films riche d'avant la pandémie de coronavirus.

La chute s’est surtout ressentie au printemps – avril et mai – avec une dégringolade de 23,4%. La Belgique fait un peu moins mal que l’ensemble des huit pays où le groupe est actif avec un recul de 15,4%, à 2,43 millions de visiteurs.

242,8 millions d'euros Au premier semestre, le chiffre d’affaires global de Kinepolis a diminué de 14,9%, à 242,8 millions d’euros.

Les films les plus performants du premier semestre 2024 ont "Dune: Deuxième Partie", "ViceVersa 2", "Kung Fu Panda 4", "Wonka" et "La Planète des Singes: Le Nouveau Royaume" côté blockbusters. Sur les marchés francophones, "Un p'tit truc en plus" et "Cocorico" ont tiré leur épingle du jeu.

Conséquence: le chiffre d’affaires global a diminué de 14,9%, à 242,8 millions d’euros. C’est moins que la fréquentation grâce à une légère augmentation des ventes par visiteur (tickets premium, boissons et snacks), mais le consensus Bloomberg tablait sur nettement mieux, soit 266 millions d’euros.

Il n’y pas que l’exploitation de salles qui souffre. Ainsi le B-to-B recule de 8% en raison d'une baisse des revenus des événements (-10,5 %), partiellement compensée par une légère augmentation des revenus provenant de la publicité à l’écran (+1,2 %). L’activité de distribution de films a chuté de 35,4 % faute de gros succès.

Seuls les produits immobiliers ont augmenté de 8,5%, principalement en raison d'une hausse des revenus locatifs en Belgique, en France, au Luxembourg et en Pologne.

Tout juste dans le vert

L'ebitda a chuté à 54,4 millions d’euros, contre 82 millions en 2023, et l'ebitdal (ebitda ajusté pour les loyers) s'élève à 37,1 millions d'euros, contre 64,3 millions un an plus tôt. Les charges d'intérêt sur les 378 millions de dettes affectent également le bénéfice, Kinepolis terminant tout juste dans le vert avec un bénéfice net de 0,1 million d'euros, contre 20,8 millions en 2023.

"La grève a encore retardé la reprise de l'offre hollywoodienne." Eddy Duquenne CEO de Kinepolis

Kinepolis fait cependant mieux que certains de ses concurrents très endettés, comme le leader du marché canadien Cineplex, qui a annoncé, au début du mois, une perte nette de 84 millions de dollars, contre un bénéfice de 126 millions de dollars un an plus tôt.

Pour la deuxième partie de l’année, Kinepolis est plus optimiste: "La grève a encore retardé la reprise de l'offre hollywoodienne et nous constatons que son impact se fait surtout sentir sur la période allant jusqu'au mois de mai", commente le CEO Eddy Duquenne. "Dès le mois de juin, de nouvelles sorties majeures comme 'Vice-Versa 2' et 'Deadpool & Wolverine' ont battu de nouveaux records au box-office, donnant le ton pour un automne avec un calendrier cinématographique mieux rempli", ajoute-t-il. On peut y ajouter le succès français de l'été "Le Comte de Monte-Christo".