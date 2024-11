L’audience de L’Echo en forte progression

L’Echo affiche à nouveau la plus forte croissance du marché de la presse francophone, selon l’étude annuelle du CIM sur les audiences de la presse.

Le CIM (Centre d’information sur les médias) a publié son étude annuelle sur l’audience de la presse belge. Elle reprend le nombre total de lecteurs des journaux et magazines sur les différents supports: papier, pdf, web, app, podcasts et vidéo (ces deux derniers étant intégrés dans l’audience digitale). Il ne s’agit donc pas du nombre de ventes au numéro qui fait l’objet d’une publication séparée, mais d'un sondage

Les données couvrent la période de juin 2023 à mai 2024. Quelque 8.030 interviews ont été réalisées auprès d’une population âgée de 16 ans et plus. L'étude montre que chaque jour, plus de 56% des Belges disent consulter une marque de presse quotidienne, quel que soit le support.