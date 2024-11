La librairie Filigranes sera reprise par Mehmet Sandurac (Mayfair)

Le tribunal a tranché: l'entrepreneur Mehmet Sandurac (Mayfair) a remporté l'offre portant sur la reprise de Filigranes, qui va déménager vers le boulevard de Waterloo.

Les juges ont fait leur choix. Dans un jugement rendu lundi, ils ont décidé de céder la librairie Filigranes à l'entrepreneur Mehmet Sandurac, le fondateur des concepts stores Mayfair.

Il reprend 31 travailleurs sur 45 et va déménager la librairie pour l'installer le long du boulevard de Waterloo. Le déménagement devrait avoir lieu au début du mois de février 2025. Le corner d'Ixelles est également repris, ce qui n'est pas le cas de la librairie de Knokke.

Publicité

Mercredi dernier, les juges avaient entendu la présentation détaillée des deux offres: celle faite par Mehmet Sandurac et une autre portée, entre autres, par Denis Knoops (ex-CEO Delhaize), Michel Culot (VO Communications) et Renaud Larsen (un animateur de plus de 200 rencontres d'auteurs chez Filigranes).

Si les deux offres présentaient de nombreuses similitudes (reprise de 31 travailleurs, reprise d'Etterbeek et d'Ixelles), le projet porté par Denis Knoops et consorts prévoyait de rester dans la librairie actuelle le long de l'avenue des Arts, sachant que le bail de cet endroit arrivait à son terme en mars 2026.

Lire aussi Candidat repreneur, Mehmet Sandurac veut amener Filigranes vers une nouvelle ère de stabilité

"Ce sera une nouvelle histoire avec une nouvelle direction, mais ce sera toujours Filigranes." Mehmet Sandurac Fondateur des concepts stores Mayfair

Vers un chiffre d'affaires de 9,6 millions d'euros?

"Notre offre est axée sur une relocalisation et un redéploiement concret et ambitieux sur une artère connue comme étant la plus prestigieuse de Bruxelles", avait expliqué Julien Tondreau, l'avocat de Mehmet Sandurac, lors de l'audience de mercredi. Concrètement, Mehmet Sandurac s'est engagé à reprendre 31 travailleurs et à reconduire les contrats de la trentaine d'étudiants de la librairie. Les conditions et l'ancienneté des travailleurs seront maintenues, malgré un changement (automatique) de commission paritaire.

Publicité

Pour la première année d'exploitation du "new Filigranes", l'entrepreneur table sur un chiffre d'affaires de 9,6 millions d'euros. "Les défis sont nombreux, mais avec l'équipe expérimentée qui est en place et notre ambition, nous pensons pouvoir amener Filigranes vers une nouvelle ère de stabilité et de croissance. Ce sera une nouvelle histoire avec une nouvelle direction, mais ce sera toujours Filigranes", nous avait expliqué l'entrepreneur il y a quelques jours, en nous présentant son offre.