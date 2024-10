La sortie de "Call of Duty", un test pour le "Netflix du jeu vidéo" de Microsoft

Microsft a acquis Activision Blizzard, le développeur et l'éditeur de la franchise Call of Duty, pour 69 milliards de dollars en octobre 2023.

Le lancement de "Call of Duty: Black Ops 6" sur Game Pass devrait nuire aux ventes du jeu, mais attirer des millions d'abonnés vers l'abonnement de Xbox, de Microsoft.

C'est un vendredi comme un autre, mais pour les gameurs, c'est aujourd'hui que sort le dernier opus de la saga "Call of Duty", nommé "Black Ops 6". Et pour les investisseurs de Microsoft, c'est le début d'une phase de test d'envergure pour le géant technologique.

Un an après l'acquisition d'Activision Blizzard, Microsoft espère ainsi booster les abonnements au fameux service Xbox Game Pass. Grâce au rachat du développeur du jeu, ce nouvel opus sera en effet disponible dès sa sortie sur le Game Pass, en streaming ou en téléchargement. Une première.

Publicité

"L'idée générale est de créer un Netflix pour les jeux vidéo, et je pense que c'est une option très viable, a déclaré Joe Tigay, gestionnaire de portefeuille chez Equity Armor Investments, un adepte de longue date de Microsoft. Je ne sais pas si cela se produira du jour au lendemain, mais Microsoft est bien placé pour le faire."

On l'espère pour l'entreprise, car c'est un pari à 69 milliards de dollars, la plus grosse opération de son histoire, qui est en train de se jouer. Microsoft se rêve ainsi en véritable game changer (sans mauvais jeu de mots), convaincu que la révolution du streaming, jadis cantonnée à la télévision et au cinéma, s'orienterait désormais vers le gaming.

Lire aussi Gaming: comment Neva redéfinit le jeu vidéo avec son esthétique unique

Microsoft veut rattraper Sony et Nintendo

Pour le géant de la technologie, le streaming et le modèle d'abonnement qui l'accompagne représentent une voie prometteuse pour son activité de jeux vidéo, qui accuse un certain retard face à ses rivaux, Sony et Nintendo, en matière de ventes de consoles. Pourtant, jusqu'ici, convaincre les joueurs de délaisser les téléchargements et le paiement à la carte au profit du cloud et des abonnements mensuels s'est révélé être un défi de taille. Mais c'est là que le géant sort sa carte maîtresse.

Publicité

Publicité

34 millions abonnés Selon les derniers chiffres disponibles, le Game Pass compte actuellement 34 millions d'abonnés dans le monde.

Selon les analystes, la sortie du dernier jeu "Call of Duty" pourrait rapport à son service d'abonnement jusqu'à 4 millions de nouveaux membres. Michael Pachter, directeur général de Wedbush Securities, estime que Microsoft pourrait gagner entre trois et quatre millions de nouveaux abonnés après le lancement du Game Pass pour Black Ops 6. Mais cela pourrait également entraîner une perte de ventes allant jusqu'à 6 millions d'exemplaires, alors que le jeu est également disponible sur PlayStation, après les inquiétudes de régulateurs. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs...

"Il faut prendre des risques," estime de son côté Mike Sander, associé chez Sander Capital Advisors, investisseur dans Microsoft. "C'est un bon risque calculé."

Popularité de masse?

Mais le camp des plus sceptiques voit d'un œil circonspect la capacité de "Call of Duty: Black Ops 6" à attirer les foules vers le Game Pass, alors que le précédent opus a connu un accueil plus que mitigé. Piers Harding-Rolls, analyste en chef des jeux chez Ampere, estime que son lancement pourrait "seulement" entraîner une augmentation de 10% du nombre d'abonnés au Game Pass Ultimate, soit environ 2,5 millions de nouveaux membres.

D'autres doutent même que le Game Pass puisse jamais atteindre une popularité de masse auprès des utilisateurs. "Le marché du jeu vidéo n'est pas adapté à un modèle de type buffet à volonté. Il n'y a pas de marché pour ce produit", affirme de but en blanc Doug Creutz, analyste chez TD Cowen.

Notons aussi que la pléthore d'abonnements qui pullulent de nos jours pour n'importe quel service - télévision, streaming, musique, livres, logiciels, etc. - pourrait commencer à fatiguer les utilisateurs. Et que Microsoft n'a pas hésité à augmenter les frais mensuels Game Pass en juillet, de 20% en Europe.

"Je me demande si 'Black Ops 6' sera en mesure de conserver ses abonnés sur le long terme ou si les chiffres chuteront à nouveau fortement au début de l'année prochaine." Serkan Toto CEO du consultant Katan Games

Des ventes de matériel Xbox en déclin

Selon les derniers chiffres disponibles, qui remontent à... janvier 2022, le Game Pass compte quelque 34 millions d'abonnés. Presque une poussière dans l'océan des 3,1 milliards de personnes qui jouent aux jeux vidéo dans le monde, selon la société d'analyse Aldora Intelligence. Et encore bien loin des 100 millions de clients qu'espère atteindre Microsoft d'ici à 2030. Pendant ce temps, les ventes ont ralenti ces dernières années, les revenus du matériel Xbox ayant chuté de 13% en glissement annuel au cours de l'exercice 2024 qui s'est terminé en juin.