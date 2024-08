Le nouveau livre de Philippe Boxho, le phénomène éditorial belge, tiré à 300.000 exemplaires

Alors que paraît cette semaine son troisième ouvrage, les livres du médecin légiste liégeois trustent les palmarès des meilleures ventes de livres, tous genres confondus, en Belgique et en France. Il y a quelque mois, son éditeur, Kennes, était encore en PRJ.

"On n’avait jamais vu ça, à part pour Harry Potter". Dans la nuit de lundi à mardi, la librairie Molière à Charleroi a organisé une avant-première pour la parution chez Kennes Édition de "La Mort en face", troisième livre du médecin légiste à succès, le Liégeois Philippe Boxho.

Comme lors de la sortie des livres du petit sorcier, le magasin a ouvert ses portes à minuit pile, 24 heures avant la sortie officielle et plus d'un millier de fans ont poireauté pour acheter et se faire dédicacer l’ouvrage. "Les premiers sont arrivés à 15 heures et les derniers sont partis à 6 heures du matin", raconte, amusé, Jacques Rouben, directeur de la librairie.

Publicité

230.000 Chacun des deux premiers livres de Philippe Boxho s'est vendu à 230.000 exemplaires.

Du jamais vu en Belgique

Tirage initial: 300.000 exemplaires. Hormis pour la BD, c’est du jamais vu en Belgique, surtout pour de la non-fiction. Mise en place: 110.000 exemplaires en France et 25.000 en Belgique. Pourquoi un tel écart? "Pour ses deux précédents ouvrages ('Les morts ont la parole', paru mi 2022 et 'Entretien avec un cadavre' sorti un an plus tard, NDLR), nous avons été dépassés par le succès, raconte son heureux éditeur, Dimitri Kennes, nous avons sans cesse dû réimprimer, cette fois nous avons préféré anticiper afin de pouvoir répondre immédiatement à la demande."

Présomptueux? Pas sûr. À ce jour, les deux premiers ouvrages se sont écoulés chacun à 230.000 exemplaires, ceci sans campagne marketing, seulement via le bouche-à-oreille et les réseaux sociaux. Début 2024, ils s’étaient déjà vendus aux alentours de 50.000 exemplaires chacun. Mais c’est une vidéo d’un entretien avec le youtubeur français Guillaume Pley sur sa chaîne Legend (1,5 million d’abonnés) visionnée des millions de fois, qui a fait exploser les chiffres.

Publicité

Publicité

Après 24 semaines de présence, les deux livres sont encore dans le top 3 du palmarès des meilleures ventes de la Fnac, tous genres confondus, publié par Le Point. "Contrairement à la plupart des best-sellers qui se vendent en quelques semaines, la demande reste constante", observe Jacques Rouben dont la librairie en déjà vendu 2.800.

"L’avantage c’est qu’il part de cas concrets qu’il enseigne à ses étudiants avec un humour décalé pour capter leur attention." Dimitri Kennes Editeur

Phénomène éditorial

Philippe Boxho, c’est le phénomène éditorial en Belgique. Ses ouvrages écrits d’une plume simple et directe décryptent de manière réaliste l’envers du décor de ce métier méconnu.

C’est l’actuelle directrice des Éditions Racine, Géraldine Henry, à l’époque chez Kennes, qui l’a découvert au hasard d’un brainstorming éditorial. "Elle l’avait entendu comme chroniqueur sur un podcast d’une émission radio de la RTBF, raconte Dimitri Kennes, on s’est dit qu’il y avait là matière à un livre, c’est comme ça que tout a commencé." Contact est pris avec le scientifique, président du CHU de Liège et professeur à l’ULiège. Il s’avère que l’homme a une assez bonne plume. "L’avantage, c’est qu’il part de cas concrets qu’il enseigne à ses étudiants avec un humour décalé pour capter leur attention, souligne Dimitri Kennes, Il écrit comme il parle, c’est accessible, un peu comme un polar."

Vue en plein écran "La Mort en face" est le troisième livre de Philippe Boxho.

Le premier volume est tiré à 2.500 exemplaires. "Quand on fait un livre belge, on place entre 800 et 1.300 exemplaires et on observe ce qui se passe", détaille l’éditeur. "À 3.000, on ne perd pas d’argent. À 5.000, c’est une très bonne vente." Les 5.000 premiers exemplaires ont été assez vite atteints et, quand le deuxième a été lancé, le premier était déjà en réimpression.

Publicité

"Si ça nous réjouit qu’un éditeur et un auteur belges rencontrent un tel succès, sur le plan logistique, cela ne change rien pour nous, nous sommes habités à gérer de gros volumes comme Guillaume Musso ou Astérix." Laurence Cabay Directrice des relations éditeurs chez Dilibel

Cadeau du ciel

Pour Dimitri Kennes, Philippe Boxho est un cadeau du ciel. Car fin 2023, sa maison d’édition était en PRJ, conséquence d’une accumulation de faits malencontreux: charges trop lourdes et catalogue trop large, crise sanitaire, percée du manga qui a plombé son catalogue jeunesse, départ de son gros actionnaire, le Français Delcourt, etc. Aucun candidat acquéreur ne prit le risque de reprendre l’affaire. Pourtant, à cette époque, les ventes de Boxho décollaient.

Finalement, Dimitri Kennes et son épouse obtinrent du tribunal de l’Entreprise la PRJ par transfert et créèrent une nouvelle société, les 3 AS. L'éditeur put aussi compter sur le soutien de son diffuseur-distributeur, Dilibel, filiale belge du géant Hachette.

"Le fait que nous fassions partie d’un groupe international l’a aidé à voir ses ouvrages distribués en France", réagit Laurence Cabay, directrice des relations éditeurs chez Dilibel. "Si ça nous réjouit qu’un éditeur et un auteur belges rencontrent un tel succès, sur le plan logistique, cela ne change rien pour nous, nous sommes habités à gérer de gros volumes comme Guillaume Musso ou Astérix."

"L’argent ne m’intéresse pas. Mon métier, c’est de pratiquer médecine légale et d’enseigner, pas d’écrire des bouquins Philippe Boxho

Philippe Boxho garde les pieds sur terre

Aujourd’hui, Kennes qui aura déjà atteint les 5 millions de chiffre d'affaires fin août, tente de gérer ce succès et les demandes qui affluent pour des traductions et des adaptations télévisées. Basée à Paris, Londres et New York, une agente littéraire influente, Susanna Lea, qui s’occupe de stars comme Marc Lévy, est au taquet.

"On a déjà signé avec le géant Penguin Random House pour l’Italie, l’Espagne et le Brésil et des négociations sont en cours avec une trentaine de pays", assure Dimitri Kennes. Côté audiovisuel, l’éditeur dit avoir déjà reçu des marques d’intérêt de plateformes et de producteurs français et belges, mais rien n’a encore été signé. "On peut se permettre de prendre le temps, estime-t-il ; on a déjà fait une note d’intention avec des conditions qu’un potentiel producteur devra respecter."

Et l’intéressé dans tout cela, comment vit-il cette agitation? "Ça fait plaisir", répond Philippe Boxho. "Mais je n’en tire pas de gloire particulière, je n’ai pas d’ego et je vis ça comme je peux, l’essentiel est d’être organisé." Mercredi, il interrogeait ses étudiants en seconde session et le soir, il se rendait chez Filigranes à Bruxelles, pour une des 50 rencontres prévues avec les lecteurs. "Je ne sais pas trop pourquoi ça marche, peut-être parce que je travaille sur des faits réels, je n’invente pas des histoires, je suis assez cash et direct."

Philippe Boxho pense encore pouvoir écrire un livre, voire deux. Après, il ne sait pas. Toujours chez Kennes? L’éditeur veut croire qu’il ne se fera pas débaucher par une maison plus prestigieuse. "Ce n’est pas du tout mon intention, répond l’auteur, Kennes est une structure familiale qui me convient bien et de toute façon l’argent ne m’intéresse pas. Mon métier, c’est de pratiquer la médecine légale et d’enseigner, pas d’écrire des livres."

Le résumé Les livres du médecin légiste liégeois Philipe Boxho sont un phénomène unique dans l'édition belge francophone, hors BD. Les deux premiers se sont déjà vendus à 230.000 exemplaires chacun. Le troisième qui vient de sortir est tiré à 300.000 exemplaires. Leur éditeur, Dimitri Kennes, était encore en PRJ fin 2023. Publicité Auteur et éditeur tentent de gérer ce succès alors qu’arrivent sur leur bureau des demandes de traduction et d’adaptation audiovisuelles.