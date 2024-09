Les chauffeurs bruxellois et Uber s'écharpent autour de leur commission

Les chauffeurs bruxellois qui travaillent pour Uber risquent de bloquer plusieurs point névralgiques de la capitale dans les prochaines heures. Ils en ont après Uber qui veut leur imposer une augmentation de la commission que l'entreprise américaine ponctionne sur chaque course. Cette dernière passerait à 35%, selon leurs dires. De son côté, Uber affirme ne pas augmenter cette commission et explique: "Depuis cette semaine, nous testons des commissions variables. Cela permet aux chauffeurs de bénéficier de commissions moins élevées pour les trajets les moins attractifs, et aux passagers d’effectuer le trajet souhaité. Dans l'ensemble, Uber n'augmente pas sa commission moyenne et maintiendra un taux de 25 % en moyenne à Bruxelles, comme c'est le cas depuis des années.