Les huissiers de justice interviennent lorsque des personnes ou des entreprises ne paient pas leurs factures. Il leur était toutefois reproché, ces dernières années, de pratiquer des tarifs parfois abusifs et peu clairs . La Chambre Nationale des Huissiers de Justice (CNHJ), en collaboration avec les responsables politiques, a dès lors travaillé à une modification des tarifs qui entre en vigueur au 1ᵉʳ octobre .

Hasard de calendrier, on vient d'apprendre que l'étude d'huissiers Modero , l'une des plus importantes du pays, vient d'être visée par une plainte pour pratiques illégales portant sur le recouvrement des amendes de la Stib (Société des transports en commun bruxellois). Des frais illégaux auraient été réclamés à potentiellement des milliers de personnes.

Taris obsolètes

Le tarif que les huissiers de justice peuvent facturer pour leurs prestations, qui a été fixé par un arrêté royal de 1976, n’a quasi plus été actualisé (hors indexation annuelle) depuis lors. Obsolète, en contradiction avec la société numérisée, il ne répond plus aux exigences actuelles de transparence et de prévisibilité de coûts, avait diagnostiqué l’année dernière une étude de l’Observatoire des prix.