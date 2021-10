Y a-t-il un intérêt à passer par Belfius pour s'abonner à Proximus?

Après une période de test de cinq mois, Belfius vient officiellement de lancer Beats , à savoir un abonnement mensuel personnalisé et modulable "à un prix compétitif", qui permet de combiner un volet bancaire et assurances, ainsi qu'un volet télécom. L'objectif du bancassureur est de basculer l'intégralité de sa clientèle de particuliers, soit 2,6 millions de personnes, vers cette nouvelle offre d'ici fin 2022. Que contient-elle?

Volet bancaire

Belfius propose trois formules . Il y a Beats Pulse , un pack gratuit pour les besoins bancaires de base qui inclut un compte de paiement et une carte de débit.

Pour 5,5 euros/mois, Beats New comprend en plus jusqu'à 2 cartes de crédit, une extension de garantie légale et une assurance protection des achats.