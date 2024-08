Faut-il miser sur un contrat d'énergie à tarif fixe ou variable?

En raison des tensions géopolitiques, notamment en Ukraine et au Moyen-Orient, le prix du gaz naturel en Europe a atteint cette semaine son plus haut niveau en 2024. Il faut noter que le prix de cette énergie a connu plusieurs augmentations depuis la fin du mois de juillet et que cette hausse semble s'accélérer.

Par conséquent, faut-il craindre une nouvelle envolée de votre facture d'énergie? À ce stade, pas vraiment. Bien que le prix du gaz ait atteint, cette semaine, le tarif de 40,47 euros par mégawattheure (MWh) sur le marché néerlandais (qui fait office de référence, NDLR), celui-ci reste actuellement très éloigné du niveau record de 300 euros par MWh atteint suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, en février 2022.

D'ailleurs, depuis ce pic, les prix du gaz n'ont pratiquement fait que baisser. Ils sont même restés relativement stables ces derniers mois: entre 30 et 40 euros/MWh. Une stabilité qui s'observe également dans les nouvelles fiches tarifaires publiées en août par les fournisseurs d'énergie.

"Entre juillet et août 2024, les prix de l'énergie ont diminué en moyenne de 2% en Flandre et de 1,7% en Wallonie, tandis qu'ils sont restés stables à Bruxelles avec une baisse infime de 0,03%", indique Maxime Sonkes, le CEO de Wikipower et de Comparateur-Energie.be.

80% Près de quatre contrats d'énergie sur cinq sont actuellement des contrats à tarif variable.

À titre d'exemple, le prix du kWh d'électricité (en tarif monohoraire) du contrat fixe de TotalEnergies pour Bruxelles est passé de 16,89 à 16,72 cents. Concernant le gaz en Wallonie en tarif variable, le prix du contrat BasicFlex de Luminus est passé de 4,19 à 3,97 cents/kWh.

"Nous sommes donc bien dans un marché résidentiel qui stagne et qui est assez représentatif des tendances sur le marché du gaz ces derniers mois". Pour rappel, l'évolution des prix de l'électricité est en partie influencée par les prix du gaz.

Peu de comparaisons

Une telle stabilité des prix n'incite pas vraiment les consommateurs à changer de contrat, d'autant que près de quatre contrats d'énergie sur cinq sont actuellement des contrats à tarif variable. Cela signifie que lorsque le marché de l'énergie stagne ou qu'il diminue, le consommateur ne voit pas trop l'intérêt d'aller comparer mensuellement les différents contrats disponibles sur le marché vu que le tarif qu'il paie diminue automatiquement.

"Nous remarquons d'ailleurs que nous avons moins de visiteurs sur notre plateforme de comparaison des prix, de même que moins de souscriptions", note Maxime Sonkes.

"Surtout coté wallon! C'est comme si le marché flamand était plus rodé et que le consommateur flamand n'avait pas besoin d'une motivation dans l'actualité pour comparer régulièrement les contrats d'énergie et voir s'il ne peut quand même pas trouver moins cher ailleurs et ce malgré la baisse automatique des prix."

En outre, le CEO de Comparateur-Energie.be indique que l'un des premiers vecteurs de souscription sur le marché, ce sont les sites internet des fournisseurs d'énergie. "Or, ils m'ont signalé qu'ils remarquaient eux aussi moins de ventes directes, moins de dynamique. À titre de comparaison, août 2023 a été le meilleur mois de l'année pour Comparateur-Energie.be alors qu'actuellement, c'est le calme plat. Il y a donc vraiment un changement dans le comportement des consommateurs."

20% La différence de prix entre les contrats à tarif variable et fixe les moins chers du marché.

Ceci dit, le marché pourrait bien connaître une nouvelle dynamique parmi une frange de la population, étant donné que les contrats fixes d'une durée de trois ans conclus au début de la crise énergétique arrivent progressivement à échéance.

Si vous êtes dans ce cas, vous vous demandez certainement quel nouveau contrat choisir à l'avenir: fixe ou variable?

Différence de prix

"Actuellement, si nous comparons les contrats à tarif variable et fixe les moins chers du marché, le variable est 20% moins cher que le fixe", explique Maxime Sonkes. Pour une consommation annuelle moyenne d'électricité (3.500 kWh) et de gaz (17.000 kWh), cela fait une différence de 382,56 euros (ou de près de 30 euros sur un acompte mensuel).

"J'estime qu'une différence de prix de 20% reste trop importante pour que le contrat à tarif fixe soit vraiment un produit d'appel." Maxime Sonkes CEO de Comparateur-Energie et Wikipower

"Cette différence correspond à la prime de risque que les fournisseurs d'énergie intègrent dans les contrats fixes étant donné la volatilité des prix sur les marchés de gros qui reste élevée", précise Stephane Bocqué, le porte-parole de la Febeg, la fédération qui représente les fournisseurs d’énergie.

"En outre, le fait qu'un client puisse quitter son fournisseur à tout moment, rapidement et sans indemnité de rupture, pèse également sur l'ampleur de cette prime de risque."

Ceci dit, cette différence entre les contrats à tarif variable et fixe s'atténue depuis quelques mois. En février, elle s'élevait à 600 euros, tandis qu'en mars 2024, elle baissait déjà 528,72 euros puis à environ 400 euros en mai.

Privilégiez un variable

Malgré cette baisse, Maxime Sonkes pense qu'il est opportun de continuer à souscrire, pour le moment, un contrat d'énergie à tarif variable plutôt qu'à tarif fixe. "J'estime qu'une différence de prix de 20% reste trop importante pour que le contrat à tarif fixe soit vraiment un produit d'appel. De plus, rien n'indique que les prix du marché vont subitement grimper de 20%. Et si cela devait arriver, le consommateur pourra toujours changer de contrat à tout moment, tandis qu'il n'aura rien perdu vu qu'il arrivera alors au prix du fixe."

Si un évènement susceptible de provoquer une explosion des prix venait à se produire, il sera toujours temps de changer de contrat et d'opter pour un tarif fixe.

De fait, vous pouvez résilier un contrat d'énergie à tout moment, tant que vous respectez un délai de préavis légal de trois semaines pour l'électricité et de quatre semaines pour le gaz, avant de pouvoir démarrer le nouveau contrat.

Autrement dit, si un évènement susceptible de provoquer une explosion des prix venait à se produire dans les prochaines semaines, il sera toujours temps de changer de contrat et d'opter pour un tarif fixe (voir encadré ci-dessous).

Un tarif fixe à tout prix

Si votre contrat à tarif fixe arrive bientôt à échéance et que vous ne souhaitez pas conclure un contrat à tarif variable (notamment parce que vous ressentez une forte aversion au risque), le mois d'août est un moment opportun pour la souscription d'un contrat à tarif fixe. "Selon les perspectives, il n'y a pas de raison pour que les prix diminuent en septembre ou d'ici décembre. Ceux qui ne jurent que par un contrat fixe ont donc tout intérêt à bloquer leur futur contrat aujourd'hui avant une potentielle hausse des prix."

Surtout que vous pouvez conclure un contrat au mois d'août et le faire commencer bien plus tard. Imaginons que vous disposiez actuellement d'un contrat fixe qui arrive à échéance au 1er octobre. Vous êtes libre de souscrire un contrat aux tarifs du mois d'août et de demander à le faire débuter le 1er octobre.

Attention, même si la loi n’impose pas de délai particulier entre la date de souscription d’un contrat et le début effectif de la fourniture d'énergie, référez-vous aux fiches tarifaires ou aux conditions générales des fournisseurs pour savoir ce qui est prévu en la matière.

Avant de souscrire un contrat à tarif fixe, vérifiez sa durée de validité.

Par exemple, sur la fiche tarifaire d’Engie du mois d'août, il est précisé ceci: "Les formules de prix sont valables pour tous les contrats conclus en août 2024 et débutant au plus tard le dernier jour du sixième mois après la souscription du contrat."

Quid ailleurs? Tant chez Octa+ que TotalEnergies, le début de livraison ne peut être supérieur à quatre mois après la souscription. Chez Eneco, Luminus et Mega, vous disposez d'un délai d'un an.

Durée du contrat

Avant de souscrire un contrat à tarif fixe, vérifiez sa durée de validité. En Wallonie, il n'y a pratiquement plus de contrat à tarif fixe d'une durée de trois ans, alors qu'à Bruxelles, il s'agit d'une obligation légale.

L'exception se trouve néanmoins chez Luminus qui propose, avec son offre BasicFix, un contrat fixe d'une durée de deux ans, tant en Wallonie qu'en Flandre.

Les autres contrats fixes de ce fournisseur (Comfy et Comfy+) sont des contrats à durée indéterminée qui garantissent "un prix fixe pendant au moins un an". Cela signifie qu'après un an, Luminus pourrait modifier son tarif fixe, moyennant un préavis de deux mois, ce qui vous laissera le temps de changer de contrat ou de fournisseur si nécessaire.

Notez que Luminus n'est pas le seul fournisseur à proposer des contrats à tarif fixe et à durée indéterminée.

Où trouver le meilleur contrat?

Que vous optiez pour un contrat à tarif fixe ou variable, n'hésitez pas à utiliser les comparateurs régionaux: CompaCwape pour la Wallonie, BruSim pour Bruxelles ou le V-Test pour la Flandre.

Ce n'est pas forcément un bon plan d'opter pour un contrat d'énergie qui offre une réduction ou des quelconques promotions.

Vous pouvez aussi recourir à des comparateurs commerciaux. Mais sachez que si vous réalisez des comparaisons à partir de différentes plateformes, vous n’allez probablement jamais obtenir le même résultat: soit le fournisseur le moins cher sera différent d’une plateforme à l’autre, soit le fournisseur sera le même, mais le prix mentionné sur une base annuelle ne sera pas le même.

Comment expliquer une telle différence? Tout d’abord, l’actualisation mensuelle des prix sur les différentes plateformes de comparaison ne se fait pas forcément le même jour.

Ensuite, les comparateurs régionaux n’intègrent pas les éventuelles promotions. De plus, ces réductions peuvent varier d’un comparateur à un autre en fonction des exclusivités.

Attention, ce n'est pas forcément un bon plan d'opter pour un contrat d'énergie qui offre une réduction ou des promotions. "C'est un procédé que les fournisseurs utilisent régulièrement pour essayer de garder les clients sur un terme plus ou moins long et éviter qu'ils ne changent tous les mois de fournisseur", selon un expert du marché.

De fait, la plupart des ces promotions ne sont valables qu’au terme d'une année de contrat. Or, si vous quittez votre fournisseur en cours d’année, vous ne pourrez pas bénéficier du tarif promotionnel prévu et vous payerez finalement votre énergie plus cher que ce que vous auriez pu espérer au moment de la comparaison.