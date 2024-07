La baisse de la fiscalité immobilière wallonne va-t-elle bouleverser le marché?

L'immobilier neuf comparativement impayable

En abaissant les droits d'enregistrement sur le marché immobilier secondaire, le gouvernement wallon creusera de facto l'écart entre les prix du neuf et de l'existant. De fait, les constructions neuves sont soumises à la TVA. Seule la partie "terrain" est soumise aux droits d'enregistrement. Si les conditions sont respectées, c'est le taux de 3% qui s'appliquera. Mais sur la partie construction (la partie la plus importante), c'est bien la TVA de 21% qui sera d'application. Il s'agit d'une matière fédérale sur laquelle le gouvernement wallon n'a donc aucune prise. "Entre 3% et 21%, la différence entre l'existant et le neuf va devenir extrême. On constate qu'en Flandre, qui applique déjà des droits d'enregistrement à 3%, voire 1% dans certains cas, le marché du neuf vit des moments très difficiles. Actuellement, certains promoteurs ne vont déjà plus en Wallonie, car ils ne peuvent pas vendre en dessous de 3.500-3.700 euros/m2, ce qui est trop cher pour la Région wallonne. La nouvelle fiscalité va les freiner encore plus", prévient Kim Ruysen, le CEO de Trevi. D'autant plus que les candidats souhaitant acquérir de l'immobilier neuf ou faire construire ne bénéficieront plus du chèque-habitat, qui sera supprimé pour tout le monde. Ils sont donc clairement les perdants de cette réforme de la fiscalité immobilière.