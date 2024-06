Le crédit logement sur 30 ans: un bon plan?

Budget plus élevé

Allonger la durée du crédit

Crelan et BNP Paribas Fortis proposent également un crédit à 30 ans. "Dans le contexte actuel d’inflation et de taux d’intérêt élevés, une durée de 30 ans est la meilleure et souvent la seule option pour certains clients ", souligne Valéry Halloy, porte-parole de BNP Paribas Fortis.

Taux plus élevé

Mais un prêt à plus longue échéance n’a pas que de bons côtés. "Non seulement le taux d’intérêt qui y est attaché est plus élevé, mais vous remboursez également plus lentement la partie 'capital' du prêt", s’empresse d’ajouter John Romain.