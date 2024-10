Indépendant: devez-vous souscrire une assurance revenu garanti?

En effet, l'indépendant qui se retrouve en incapacité de travail pour une période de plus de sept jours a droit à une indemnité à partir du jour où le médecin traitant signe la "déclaration d’incapacité de travail". Cette indemnité journalière est forfaitaire et son montant diffère ( de 47,38 euros à 77,95 euros ) en fonction de la situation familiale (cohabitant, isolé, avec charge de famille).

1/ Que couvre l'assurance revenu garanti?

Attention, certaines causes d'invalidité ou d'incapacité ne sont en général pas couvertes: si vous aviez une maladie préexistante, si vous avez une consommation d'alcool exagérée, si vous souffrez d'affections psychologiques, etc.

2/ Combien ça coûte?

"En moyenne, le montant de la prime tourne autour de 2,5% à 3,5% de la rente souhaitée", explique Quentin Vandenhaute, qui conseille aux indépendants en personne physique de la souscrire via leur PLCI pour payer moins. Pour calculer la rente nécessaire, il faut tenir compte des indemnités journalières légales, qui peuvent grimper jusqu'à 23.000 euros par an sur une base de 26 jours par mois, et calculer ainsi le complément dont l'indépendant a besoin pour vivre. Cela dépendra de sa charge de famille, de ses frais fixes, de la présence d'autres revenus dans le ménage, etc.