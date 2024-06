Frais, gourmands, pétillants... Voici notre sélection de vins d'été à prix légers

Achats

Si le rosé reste la tendance incontestable des beaux jours, il n'est pas le seul à s'inviter sur les terrasses. Les blancs et quelques rouges valent également le détour!

Voici notre sélection, dégustée et approuvée, de rosés ensoleillés (Provence, Espagne et même Bordeaux) mais aussi de blancs, de mousseux (Languedoc, Loire, Belgique) et de rouges (Loire, Rhône, Beaujolais).

1. Blanc de Meunier 2021, Domaine Mont des Anges, bulles Belges

Un Belge et une Champenoise se sont associés dans ce Domaine situé à Spiennes, près de Quévy. L’originalité de cette cuvée réside dans son seul cépage: le pinot meunier, l’un des trois cépages champenois, qui est le plus fruité.

Issue d'un terroir d’argiles à silex non filtré, cette "méthode traditionnelle" est élevée 15 mois avant son dégorgement. Elle est aussi très faiblement dosée (seulement deux grammes par litres). C'est donc d'un "extra brut". La couleur est très légèrement orangée tandis qu'à la bouche, il laisse une saveur friande, légère, marquée par les agrumes et les fruits rouges. À servir à une température de 8°C, accompagné d'une tourte aux légumes.

Distribué par Vinicole Leloup à Bousval, par Oenostock à Lasne, par Wine & More à Namur, par La Vigneraie à Mont-Sur-Marchienne et par La Maison des Vins Fins à Mons. Prix: entre 35 et 40 euros.

2. Secret des Garrigues, vieilles vignes, IGP Vallée du Paradis 2023, Maîtres Vignerons de Cascatel (blanc, Languedoc)

Voilà une vallée qui porte un nom enchanteur et qui nous emmène dans les Hautes Corbières.

Ce blanc est élaboré avec deux cépages, le grenache blanc (90%) et la marsanne (10%). Il est floral au nez alors qu'au palais, il évoque des fruits juteux estivaux (abricot, pêche).

C'est un blanc vif, frais et de bonne longueur. Il se déguste entre 8 et 10°C, accompagné d'un poisson au four.

Disponible chez Cora Wine, il est en promotion jusqu’au 8 juillet au prix de 5,09 euros.

3. Marqués de Cáceres, Rioja 2023 (Espagne)

Un grand classique de cette appellation espagnole qui doit plutôt sa renommée à ses rouges.

L’emblématique cépage tempranillo déploie une couleur saumonée assez claire et des notes de fruits rouges (fraise, framboise) légèrement acidulées. C'est un vin rafraîchissant et élégant.

Il se boit frais (10°C), et se mariera à merveille avec des rougets grillés et des calamars "à la plancha".

Disponible chez Carrefour Hyper et chez Market, au prix de 6,99 euros.

4. "Glou", Domaine des Escaravailles 2023, Côtes du Rhône

Il s'agit du premier millésime de ce rouge. Ce mélange de grenache (90%) et syrah (10%) nous offre un fruité éclatant et un joli croquant. Il doit être servi légèrement frais (environ 15°C) avec des côtes d’agneau grillées.

En vente chez Rob, à Woluwe, au prix 13,95 euros. En promotion jusqu’au 1er juillet, au prix de 12,55 euros.

5. Genora, (Vin Orange 2022), Gérard Bertrand BIO

Cet ancien joueur de rugby est devenu le plus important producteur de vin bio en France. Parmi une gamme du Languedoc et du Roussillon très éclectique, il propose ce vin orange.

C’est un vin blanc de macération. Le jus macère avec les peaux, qui donnent cette couleur particulière au vin. Cinq cépages rentrent dans son assemblage pour donner ce vin sec, ambré, aux notes de zestes d’agrumes (mandarine) et d’épices douces. Il est parfait avec un tajine, un couscous ou des mezze libanais. Doit se boire frais (10°C).

En vente chez Colruyt au prix de 11,49 euros.

6. Commanderie de la Bargemone, Coteaux d’Aix-en-Provence 2023 BIO

Pour produire ce rosé de couleur rose pâle, les producteurs effectuent les vendanges pendant la nuit, ce qui permet de préserver la fraîcheur des raisins.

Le cépage syrah est dominant dans un assemblage qui réunit grenache, cabernet-sauvignon, caladoc et counoise. Le nez est floral, tandis qu'à la bouche, le vin présente des notes d’agrumes et une pointe citronnée.

Un rosé léger et frais que l’on dégustera vers 8°C avec des sushis ou du poulet au curry.

Disponible chez Cora Wine, en promotion jusqu’au 8 juillet, au prix de 7,99 euros.

7. "Granny", Domaine La Croix Tréchens, Beaujolais 2022

Dans le sud de cette appellation, surnommée "le pays des pierres dorées", le petit village d'Anse abrite ce Domaine qui élabore un "simple" Beaujolais comme on les aime avec son fruité généreux.

Sa souplesse et son juteux délivrent un plaisir gourmand irrésistible, sans oublier que 2022 est une année de belle maturité pour ce vin.

On le boit frais (à une température d'environ 14°C) avec des charcuteries, du boudin blanc ou une andouillette grillée.

En vente chez Delhaize, au prix de 13,29 euros

8. Des Lys, Domaine Sauger, Cour-Cheverny 2022 (Loire)

Non loin des célèbres châteaux de Sologne, la confidentielle appellation Cour-Cheverny (55 hectares) doit son originalité à un cépage local unique, le Romorantin.

Il est sec, vif et floral, aux évocations d’agrumes et d’acacia. C'est un vin tonique, dynamique qui se plaira avec des poissons en sauce ou une blanquette de veau. À déguster à une température de près de 10°C.

En vente chez Vins Pirard (Genappe, Grez-Doiceau, Gerpinnes), au prix de 14,95 euros.

9. Château de Parenchère, Bordeaux Clairet 2023

Ce rosé est issu d’une macération plus longue, d’où sa couleur assez soutenue (cerise).

Merlot et cabernet-sauvignon s’assemblent pour offrir ce vin au goût fruité large et intense (fruits rouges et noirs). C'est un vin jovial, frais et long en bouche. Il est idéal pour accompagner des nems de crevettes ou des moules au curry. À déguster frais (10°C).

Disponible chez Colruyt, au prix de 7,50 euros.

10. Les Mélusines, Saint-Nicolas de Bourgueil 2021 (Loire)

Cette commune de Touraine produit souvent un rouge issu exclusivement du cépage cabernet-franc. C’est le cas de celui-ci qui développe des notes de fruits rouges et une légère touche végétale (poivron).

Un rouge souple, élégant, qui se plaira en compagnie d’une belle côte de bœuf grillée (à boire un peu frais, vers 15°C).

En vente chez Carrefour Hyper et Market, au prix de 6,29 euros.

11. Le Galantin, Bandol rosé 2023 (Provence)

Céline et Jérôme Pascal dirigent ce beau Domaine créé par les parents de ce dernier, Liliane et Achille.

Outre ses rouges de caractère, Bandol propose également des rosés typés. Une couleur pastel, assez claire et une bouche fraîche à l’accent du cépage mourvèdre dominant (67%) avec ses notes poivrées, qui succèdent à un beau fruité légèrement acidulé.

À boire les pieds dans le sable et aussi en compagnie de rougets grillés et d’une pissaladière.

En vente chez Cora Wine, en promotion jusqu’au 8 juillet à 11,99 euros.

12. Château de Grairoird, Côtes de Provence 2023 BIO

La famille de Pierrefeu possède cette jolie bastide entourée de vignes au pied du massif des Maures, à Cuers. Syrah, grenache, cinsault et rolle participent à l’éloquence de ce rosé pâle, au nez vif et frais, à la bouche fine, à la fois florale et fruitée.

Il se déguste à une température d'environ 8°C, avec un poisson grillé au citron vert et au lait de coco.

Disponible chez Delhaize, au prix de 9,99 euros.

13. Les Graves, Domaine Fabrice Gasnier, Chinon 2022 (Loire) BIODYNAMIE

En Touraine, cette appellation doit sa réputation à la présence du cépage cabernet-franc. Issu de jeunes vignes, ce vin cultivé en biodynamie, libère des notes fruitées (fruits rouges) et une touche d’épices douces. Il est rond, gourmand et élégant. Servi à une température de 14 ou 15°C, il se dégustera avec une volaille (une caille aux raisins par exemple) ou une entrecôte marchand de vin.

En vente chez Vins Pirard (Genappe, Grez-Doiceau, Gerpinnes), au prix de 13,95 euros.

14. Mas Olivier "Esprit Nature", Faugères 2022 (Languedoc) BIO

Située sur les contreforts schisteux des Cévennes, au nord de Béziers, Faugères est une célèbre appellation languedocienne.

Syrah et grenache dominent l’assemblage de ce rouge à l’accent fruité (cassis, violette) subtilement épicé. Une plénitude fruitée pour ce vin bio savoureux. À boire vers 16°C, avec une daube de bœuf aux olives.