Un nouveau compte d'épargne à haut rendement chez MeDirect

La banque MeDirect se lance dans les comptes d’épargne réglementés et s’offre de suite la plus haute marche du podium avec un taux de 0,85% sans conditions de versement maximum. Mais on est toujours bien loin de couvrir l’inflation…

Un nouveau compte d’épargne est disponible aujourd’hui sur le marché belge. Il s’agit du compte MeDirect Fidelity Epargne, proposé par MeDirect. La banque lance ainsi son premier compte d’épargne réglementé, ce qui signifie que les 960 premiers euros d’intérêts sont exonérés du précompte mobilier. Jusqu’ici, MeDirect est connue pour ses comptes d’épargne non-réglementés, ses comptes à terme et sa plateforme d’accès aux fonds.

Au niveau du taux, ce compte se place d’entrée de jeu sur la première marche du podium, étant donné qu’il offre un taux global de 0,85%, dont 0,80% de taux de fidélité. Et ceci sans condition de versement maximal mensuel, comme c’est le cas pour le compte Beobank Stepup (1,20%) ou Deutsche Bank Saving Plan (0,90%).

Ce taux est en outre près de huit fois plus élevé que le taux offert actuellement par la plupart des banques, c’est-à-dire le minimum légal de 0,11%. Ceci dit, on est toujours bien loin de couvrir l’inflation avec un taux de 0,85%. Elle devrait encore atteindre 1,8% en 2019.

Offrir une prime de fidélité élevée donne plus de stabilité et permet à la banque de gérer plus efficacement ces dépôts. Philippe Delva CEO de MeDirect

Selon Philippe Delva, le CEO de MeDirect, la banque est en mesure de proposer ce taux parce qu'il ne s'applique qu'à une petite partie du total de leur collecte d’épargne. "Offrir une prime de fidélité élevée donne plus de stabilité et permet à la banque de gérer plus efficacement ces dépôts", précise-t-il.

De fait, une grande partie du rendement offert par le compte de MeDirect est constituée par le taux de fidélité. La prime de fidélité n’est acquise que sur les montants qui restent pendant douze mois sur le compte. Ce type de compte est donc destiné à ceux qui n’ont pas besoin de retirer leur épargne dans un futur trop proche.