Besoins en électricité doublés, héritage de l'ONU, hausse du prix des titres-services... Votre podcast matinal est prêt

La demande en électricité va exploser ces prochaines années en raison de la transition énergétique. Dans un quart de siècle, il en faudra deux fois plus. C'est une étude d'Elia qui l'indique . Mais quelles sont les solutions pour répondre aux besoins? On vous les détaille dans cet épisode.

Alexander De Croo s'est exprimé dans la nuit à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Le Premier ministre belge a tenu à rappeler qu'il fallait trouver une issue à un certain nombre de conflits et a invoqué l'héritage de Sakharov.