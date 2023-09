Ibrahim Ouassari (MolenGeek) est l'invité du Brief: "L'enseignement actuel n'est pas assez inclusif"

L'invité du jour pour le Brief est un entrepreneur dans des start-ups et administrateur de Proximus. Visionnaire idéaliste. Il affirme avoir vécu toutes sortes de vies avant de fonder MolenGeek.

On va donc parler de formation et d'enseignement, à la veille de la rentrée universitaire, ainsi que de son financement. Il sera aussi question de financement des start-ups et de l'initiative entrepreneuriale. On passera également en revue les points forts de la semaine.