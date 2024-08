Dans le Brief, le podcast matinal de L’Echo, le professeur d'Économie à l'UCLouvain Jean Hindriks commente l'actualité du jour.

Pour commenter l'actualité du jour, l'invité du Brief est Jean Hindriks, professeur d'Économie à l'UCLouvain et membre fondateur de l'institut Itinera.

En ce jour de rentrée des classes, nous analysons les enjeux autour de l'enseignement , avec le nouveau gouvernement en place en Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour Jean Hindriks, le problème majeur, ce sont les pénuries d'enseignants . "Il s'agit d'un problème dont on parle depuis plus de vingt ans", rappelle-t-il.

Nous revenons aussi sur la formation du gouvernement fédéral. Avec la nomination de Maxime Prévot comme médiateur, après l'échec de Bart De Wever, le professeur à l'UCLouvain se montre optimiste sur l'Arizona: "Toutes les planètes sont alignées pour former un gouvernement fédéral, ils vont y arriver."

Dans ce Brief, nous allons aussi voir du côté de l'usine Audi à Bruxelles, en sursis. "Audi Brussels illustre la mort à petit feu de l'industrie automobile", lâche Jean Hindriks. Plus de 2.500 travailleurs et de nombreux sous-traitants voient leur avenir suspendu aux décisions du groupe allemand.