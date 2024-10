Julien Penders (Bloomlife): "La crainte d'un nouveau mandat de Trump est réelle ici"

À huit jours des élections aux États-Unis, Julien Penders, entrepreneur belge installé à San Fransisco, commente l'actualité dans le Brief.

Pour en parler, nous donnons la parole à un entrepreneur belge installé aux États-Unis. Julien Penders est le co-fondateur et directeur des opérations de Bloomlife, une start-up spécialisée dans la santé des femmes. Originaire de Liège, il traverse l'Atlantique en 2014 pour s'installer à San Francisco, terre de la Silicon Valley.

Ensemble, nous discutons de ce scrutin sous haute tension, et du climat d'incertitude qui pèse sur le monde de l'entrepreneuriat aux États-Unis.

Et puis, on fait un tour du côté des Big Tech. Microsoft, Meta, Apple, Amazon et Alphabet publient leurs résultats cette semaine.