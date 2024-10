Le gouverneur de la BNB méfiant, des femmes en incapacité... Votre podcast matinal est prêt

Le Brief, le podcast matinal de L’Echo, 7 infos, dès 7h.

Le gouverneur de la Banque nationale de Belgique n'est pas favorable à une nouvelle baisse des taux la semaine prochaine . Pierre Wunsch préfère que la Banque centrale européenne attende le mois de décembre pour se décider. Il s'explique dans le Brief.

Les femmes sont beaucoup plus nombreuses que les hommes à s'arrêter de travailler en raison de maladies de longue durée. Les Mutualités libres alertent sur cet état de fait. Les femmes souffrent de troubles spécifiques et ont une charge mentale plus lourde à supporter.