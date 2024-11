Maud Reinalter (Belfius AM): "L'Europe doit se renforcer contre la Chine"

Comment vont se comporter les marchés lorsque Donald Trump sera à la Maison-Blanche, quel impact la politique très isolationniste de la nouvelle administration américaine aura-t-elle sur l'économie mondiale? Va-t-on au-devant d'une guerre commerciale sans merci entre la Chine et les États-Unis? L 'Europe doit-elle se réarmer économiquement ET militairement?

Pour tenter de répondre à ces questions, Le Brief n'a pas invité Madame Soleil, mais quelqu'un de beaucoup plus sérieux et de beaucoup plus chevronnée. Il s'agit de Maud Reinalter, chief investment officer de Belfius Asset Management. À ce titre, c'est elle qui donne les axes d'investissement de la banque. Maud Reinalter a fait toute sa carrière dans la gestion de portefeuille, elle a donc traversé quelques crises.