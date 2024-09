Médiation d'entreprises, ONU et Pacte d'avenir, Dandoy renonce au Japon... Votre podcast matinal est prêt

À Bruxelles, l'argent manque pour mener à bien les médiations d'entreprises . Elles servent à négocier les dettes et à éviter, dans l'idéal, la faillite ou une procédure en réorganisation judiciaire. On vous explique le nœud du problème dans le Brief.

Un pacte pour réformer le mode de fonctionnement de l'ONU a été adopté in extremis avant-hier en prélude au débat général du 79ᵉ sommet des Nations unies à New York. C'est un texte qui veut notamment donner plus de place aux pays africains. La Russie et ses alliés ont tenté de s'y opposer.