Peter Vanden Houte (ING): "En cas d'embrasement du conflit au Moyen-Orient, le baril pourrait remonter à 150 dollars"

Le Brief, le podcast matinal de L’Echo, 7 infos, dès 7h.

Il y a tout juste un an , le Hamas lançait une attaque sanglante sur Israël depuis la bande de Gaza.

La riposte d'Israël a été terrible. La bande de Gaza est aujourd'hui quasiment rasée, et des dizaines de milliers de civils y ont perdu la vie.

Pour tenter de comprendre comment les cartes ont été rebattues dans cette région, et quelles en sont les conséquences sur le reste du monde, l'invité du Brief ce matin est Peter Vanden Houte, Chief Economist d'ING pour la Belgique et le Luxembourg.