Stimuler l'emploi en Belgique, le gouvernement Barnier menacé de censure... Votre podcast matinal est prêt

Bart De Wever chez le Roi, gouvernement Barnier, ONU... Pour commenter l'actualité de la semaine, l'invité du Brief est Sébastien Delfosse, CEO du groupe Manpower en Belgique et au Luxembourg.

Le formateur Bart De Wever est attendu chez le Roi ce lundi. Et l'un des gros chantiers du futur gouvernement fédéral, c'est l'emploi.

Pour en parler et commenter l'actualité de la semaine, l'invité du Brief est Sébastien Delfosse, CEO du groupe Manpower en Belgique et au Luxembourg. Il se dit plutôt "très optimiste" vis-à-vis de la super note de Bart De Wever concernant l'emploi.