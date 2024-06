Tracker #54 | Celui qui compose son portefeuille à l'aide des maths et des stats

Nicolas a commencé à investir il y a six ans, plaçant quelques milliers d'euros confiés par ses parents pour que la famille puisse faire ses premiers pas en bourse.

Chemin faisant, Nicolas n'a pas cessé de s'informer sur les arcanes de la bourse . "Investir, c'est une manière de me forcer à me documenter, à lire les infos chaque jour, à écouter des podcasts", nous expose ce consultant en énergie âgé de 23 ans.

Adepte du 'stockpicking', à savoir l’achat et la vente d’actions individuelles, et de l’investissement sur des ETF, Nicolas nous a expliqué qu’il souhaitait à présent passer à la vitesse supérieure en développant une approche plus quantitative dans la gestion de son portefeuille.